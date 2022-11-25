Teknoloji Applea bir darbe daha 20 binden fazla çalışan işten ayrıldı
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Apple'a bir darbe daha: 20 binden fazla çalışan işten ayrıldı

Reuters'ın Foxconn kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şirketin 2317.TW fabrikasında çalışan 20 binden fazla çalışan cuma günü işten ayrıldı. Dünyanın en büyük iPhone fabrikasından ayrılmalar, işçiler arasında hoşnutsuzluğu körükleyen prim krizi ve Noel tatili öncesinde üretimi kesintiye uğratan katı COVID-19 kısıtlamalarıyla boğuşan Tayvanlı şirkete yeni bir darbe indirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Applea bir darbe daha: 20 binden fazla çalışan işten ayrıldı
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Reuters'ın Foxconn kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şirketin 2317.TW fabrikasında çalışan 20 binden fazla çalışan cuma günü işten ayrıldı.

Dünyanın en büyük iPhone fabrikasından ayrılmalar, işçiler arasında hoşnutsuzluğu körükleyen prim krizi ve Noel tatili öncesinde üretimi kesintiye uğratan katı COVID-19 kısıtlamalarıyla boğuşan Tayvanlı şirkete yeni bir darbe indirdi.

İşten ayrılmaların Iphone üretimini ağır bir kesintiye uğratacağı tahmin ediliyor.

Foxconn sorumluluğu kabul edip, özür diledi

Tayvanlı imalat şirketi Foxconn, Çin'in Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrinde iPhone fabrikasında çalışan işçilerin prim ödemelerinin ötelenmesi nedeniyle yaşanan protestolardaki sorumluluğunu kabul etti.

Şirketten yapılan açıklamada yeni işe alınan işçilerin prim ödemelerinin "teknik bir hatadan dolayı" yanlış hesaplandığını, "çalışanların endişelerinin giderileceği, makul taleplerinin yerine getirileceği" belirtildi.

Apple bir devrin sonunu getirdi: Üretimi durduruldu
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ABDli teknoloji firması Apple Inc, taşınabilir müzik cihazı iPodın üretimini durdurduğunu bildirdi.
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Appleın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yaptığı açıklamada, iPodun son modeli iPod touchın artık üretilmeyeceğini, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünüyle iPodun yerini dolduracaklarını ifade etti.
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Firmanın bu kararı, 2001de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çağının sonunun geldiğine işaret ederken, Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod touchın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti.
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En son 2019da piyasaya sürülen iPod touch modeli 1000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu.
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İlk versiyonu 2007de piyasaya sürülen ve iPhonea daha çok benzeyen iPod touch, müzik çalmanın yanı sıra iMessage gönderebiliyor ve FaceTime aramaları yapabiliyordu.
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Apple bir devrin sonunu getirdi: Üretimi durduruldu
Teknoloji devi Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, üretimini durdukları cihazı açıkladı. İşte detaylar...
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