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Teknoloji

Apple'dan dünyada bir ilk: Yuvarlanabilir iPhone için patent aldı

Teknoloji sektöründeki yenilikçiliğiyle tanınan Apple, rakipleri Samsung, Oppo ve Motorola gibi henüz katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmedi. Ancak teknoloji devi tarafından yakın zamanda alınan bir patent, Apple'ın türünün ilk örneği olacak "yuvarlanabilir" bir iPhone geliştirmeyi planladığını gösterdi.

14:04 . 18/07/2023 Salı
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Apple'ın yuvarlanabilir iPhone geliştirmek için patent aldığı iddia edildi.

Apple'ın yuvarlanabilir iPhone geliştirmek için patent aldığı iddia edildi.

ABD'li Apple'ın patent belgelerinde bir eksen etrafında bükülen ince ve esnek bir ekrana sahip, rulo şeklindeki iPhone tasarımı tüm ayrıntıları ile görüldü. Apple’ın tasarımda, ekranı çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için, ekranın üzerinde koruyucu bir cam tabakasının yanı sıra leke, buğu ve yansıma önleyici ile anti-statik katmanlar gibi yapılar yer aldı.

Biçimini ve rengini tanımlayan bir piksel dizisine sahip

NTV'nin haberine göre; Apple, iPhone 15'i Eylül ayında piyasaya sürecek olsa da, şirket yuvarlanabilir bir akıllı telefon çıkarmaya karar verirse, bu en az 2024 yılına kadar olmayacak. Diğer taraftan, Apple'ın geçmişte hiçbir zaman gerçek dünyada kullanılamayacak çok sayıda patent başvurusunda bulunduğu biliniyor. Bununla birlikte patent başvurusunda yer alan çizimlerde, yuvarlanabilir ekranın dijital görüntülerin biçimini ve rengini tanımlayan bir piksel dizisine sahip olduğunu açıklanıyor.

Birden fazla katman eklemeyi öneriyor.

iPhone yuvarlandığında, ekran bir eksen etrafında bir silindir üzerine bükülüyor ve Apple, yuvarlama ve açma işlemi sırasında korumak için cihazın iç kısmına birden fazla katman eklemeyi öneriyor. Patente göre, telefonun iç kısmındaki kaplamalar uçak bileşenleri, spor malzemeleri ve yapıştırıcılar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir plastik malzeme olan poliimidden oluşacak.











#Apple
#iphone
#ABD
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