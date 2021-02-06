Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün patent detayları ortaya çıktı

Apple, bir süredir geliştirmekte olduğu artırılmış gerçeklik destekli gözlükler için yeni patent başvurusunda bulundu. Çizimde standart bir gözlük gibi görünüyor. Ama aslında oldukça yetenekli.

Normal şartlarda AR destekligözlükler epey kaba oluyor. Ancak bir güneşgözlüğü ya da optikgözlük kıvamındaki artırılmış gerçeklik destekli bir ürünün kullanımı çok daha pratik. Apple da böyle düşünüyor.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün somut bir ürün olarak kullanıcıların karşısına ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

Göz kırpma ve gülümseme farklı görevleri temsil ediyor

Patentin birinci odak noktası, gözlükleri takan kişinin ne yaptığını algılama yolları. Böylece kullanıcının bu sayede çeşitli şekillerde etkileşime girmesine izin veriliyor. Yani aslında göz kırpma, gülümseme, kaşları kaldırma ve çeşitli çene hareketleri farklı görevlere karşılık geliyor.

REKLAM

Patent görselindeki öne çıkarılan noktalardan biri ise kullanıcının elinde tuttuğu iPhone. Yani aslında gözlüğün kullanılabilmesi için mutlaka bir iPhone bağlantısı olduğu aşikar.

TEKNOLOJİ Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir