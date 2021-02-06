Teknoloji Appleın artırılmış gerçeklik gözlüğünün patent detayları ortaya çıktı
BİLİM

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün patent detayları ortaya çıktı

Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik destekli gözlük için ilk patenti aldı. Standart bir gözlük boyutlarındaki ürün, jest ve mimiklerle farklı görevlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple gözlük
Apple gözlük

Apple, bir süredir geliştirmekte olduğu artırılmış gerçeklik destekli gözlükler için yeni patent başvurusunda bulundu. Çizimde standart bir gözlük gibi görünüyor. Ama aslında oldukça yetenekli.

Normal şartlarda AR destekligözlükler epey kaba oluyor. Ancak bir güneşgözlüğü ya da optikgözlük kıvamındaki artırılmış gerçeklik destekli bir ürünün kullanımı çok daha pratik. Apple da böyle düşünüyor.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün somut bir ürün olarak kullanıcıların karşısına ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

Göz kırpma ve gülümseme farklı görevleri temsil ediyor

Patentin birinci odak noktası, gözlükleri takan kişinin ne yaptığını algılama yolları. Böylece kullanıcının bu sayede çeşitli şekillerde etkileşime girmesine izin veriliyor. Yani aslında göz kırpma, gülümseme, kaşları kaldırma ve çeşitli çene hareketleri farklı görevlere karşılık geliyor.

Patent görselindeki öne çıkarılan noktalardan biri ise kullanıcının elinde tuttuğu iPhone. Yani aslında gözlüğün kullanılabilmesi için mutlaka bir iPhone bağlantısı olduğu aşikar.

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