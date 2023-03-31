Aspilsan Enerji 42 yaşında
Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının Haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji 42. yaşını kutluyor.
ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şirketin 42. yılı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
ASPİLSAN Enerji 42 yıldır savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarına kesintisiz cevap verirken, son yıllarda ürettiği yenilikçi çözümleriyle farklı sektörlere de yönelerek yeni ürünleri ile portföyünü önemli ölçüde genişletti.
“Ar-Ge 250” araştırmasına göre ASPİLSAN Enerji olarak 2021 yılında “Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100” kategorisinde ülkemizin en çok proje yürüten 33. firması olduk. Firma olarak Kayseri, Ankara, İstanbul ve Edirne'de bulunan dört ayrı Ar-Ge merkezimizde sektörümüzdeki inovatif çözümleri ve ileri teknolojileri sıkı takip ediyoruz.
Hedefimiz Ülkemizi Bölgenin Pil Üretim Merkezi Yapmak
Yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerinin emeği ile ülke sanayimizin güçlenmesi hedefiyle araştırmaya, geliştirmeye çizdiğimiz stratejiden çıkmadan emin adımlarla devam edeceğimizi belirtmek isterim.
ASPİLSAN Enerji, müteakip dönemde yapacağı yatırımların çekirdeği olan bu çalışmaları sonucunda, yarının Türkiye'si için önemli bir safhayı gerçekleştirmekte, e-mobilite çağında Türkiye'nin en önde yerini alması için ilk adımları atmaktadır.