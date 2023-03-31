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Teknoloji

Aspilsan Enerji 42 yaşında

ASPİLSAN Enerji, Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların yaptıkları bağışlarla kurulduğu 1981 yılından bu yana ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunma hedefiyle tam 42 yıldır çalışmalarını yürütüyor.

11:54 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aspilsan Enerji 42 yaşında

Aspilsan Enerji 42 yaşında

Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının Haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji 42. yaşını kutluyor.


ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şirketin 42. yılı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:


”Tam 42 yıldır ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunmayı hedefliyoruz. 2021-2022 yılları arasında ASPİLSAN Enerji'nin en önemli odak konusu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) desteğiyle başladığımız ve sürdürdüğümüz lityum iyon pil üretim tesisi yatırımımız oldu. ASPİLSAN Enerji olarak pil üretimini yerli ve milli olarak yapma konusunda çok önemli bir yol kat ettik. Çok kısa bir zamanda bu yatırımın hayata geçmesi, ciddi bir emekle mümkün oldu. Tesisimizde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılanmakta hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin de geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ürettiğimiz piller telsiz, jammer, robotik sistem, silah sistemi, elektrikli el aletleri, medikal, hibrit araçlar (HEV), akıllı tekstil ürünleri bataryaları, e-bisiklet, e-scooter, forklift, UPS sistemleri (mini EDS) ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilmektedir.''


ASPİLSAN Enerji 42 yıldır savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarına kesintisiz cevap verirken, son yıllarda ürettiği yenilikçi çözümleriyle farklı sektörlere de yönelerek yeni ürünleri ile portföyünü önemli ölçüde genişletti.


“Ar-Ge 250” araştırmasına göre ASPİLSAN Enerji olarak 2021 yılında “Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100” kategorisinde ülkemizin en çok proje yürüten 33. firması olduk. Firma olarak Kayseri, Ankara, İstanbul ve Edirne'de bulunan dört ayrı Ar-Ge merkezimizde sektörümüzdeki inovatif çözümleri ve ileri teknolojileri sıkı takip ediyoruz.




Hedefimiz Ülkemizi Bölgenin Pil Üretim Merkezi Yapmak


Yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerinin emeği ile ülke sanayimizin güçlenmesi hedefiyle araştırmaya, geliştirmeye çizdiğimiz stratejiden çıkmadan emin adımlarla devam edeceğimizi belirtmek isterim.


ASPİLSAN Enerji, müteakip dönemde yapacağı yatırımların çekirdeği olan bu çalışmaları sonucunda, yarının Türkiye'si için önemli bir safhayı gerçekleştirmekte, e-mobilite çağında Türkiye'nin en önde yerini alması için ilk adımları atmaktadır.


#Aspilsan
#Enerji
#Teknoloji
#Pil
2 gün önce
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