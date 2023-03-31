Aspilsan Enerji 42 yaşında

”Tam 42 yıldır ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunmayı hedefliyoruz. 2021-2022 yılları arasında ASPİLSAN Enerji'nin en önemli odak konusu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) desteğiyle başladığımız ve sürdürdüğümüz lityum iyon pil üretim tesisi yatırımımız oldu. ASPİLSAN Enerji olarak pil üretimini yerli ve milli olarak yapma konusunda çok önemli bir yol kat ettik. Çok kısa bir zamanda bu yatırımın hayata geçmesi, ciddi bir emekle mümkün oldu. Tesisimizde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılanmakta hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin de geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ürettiğimiz piller telsiz, jammer, robotik sistem, silah sistemi, elektrikli el aletleri, medikal, hibrit araçlar (HEV), akıllı tekstil ürünleri bataryaları, e-bisiklet, e-scooter, forklift, UPS sistemleri (mini EDS) ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilmektedir.''