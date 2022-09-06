Teknoloji Avrupa Birliğinden baskı Telefon güncellemeleri zorunlu olacak
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Avrupa Birliği'nden baskı: Telefon güncellemeleri zorunlu olacak

Avrupa Birliği, telefon üreticilerinden cihazlarına en az beş yıllık güvenlik güncellemesi ve üç yıllık işletim sistemi güncellemesi sağlamasını istiyor.

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Avrupa Birliğinden baskı: Telefon güncellemeleri zorunlu olacak
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Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası hâline geldi. Özellikle pandeminin ardından artan uzaktan çalışma şekli ile akıllı cihazların rolü bir kat daha arttı. Neredeyse tüm iş ve sosyal aktivitelerimizi gerçekleştirdiğimiz bu cihazlar, birçok kişisel bilgiyi de içerisinde barındırıyor. Bu yüzden akıllı telefon ve tabletlerin güncel tutulması güvenliğimiz açısından da büyük önem taşıyor.

Avrupa Birliği en az 3 senelik Android güncellemesi istiyor

Bu konu hakkında çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Komisyonu, akıllı cihazlar için geniş çaplı bir öneri paketi oluşturdu. Yetkililer, telefon üreticilerinden cihazlarına en az beş yıllık güvenlik güncellemesi ve üç yıllık işletim sistemi güncellemesi sağlamasını istiyor.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre, bu kural yürürlüğe girdiği takdirde Android cihazlar için büyük bir adım atılmış olacak. Şu anda sadece Samsung ve Google telefonlarında 5 yıllık güvenlik güncellemesi vaat ediyor. Bu markalar bile her ürünlerinde bu hizmeti sunmuyor.


  • Diğer yandan Samsung, amiral gemisi modelleri için dört büyük Android güncellemesi sunuyor. Şirket, diğer modellerinde ise 3 veya daha az büyük işletim sistemi güncellemesi vaat ediyor. Google ve diğer Android üreticileri ise en fazla 3 senelik Android güncelleme desteği ile müşterilerin karşısına çıkıyor.

Böyle bir gelişme ile birlikte üreticiler amiral gemisi telefonlarının yanı sıra daha bütçe dostu modellerinde de daha uzun süre güncelleme desteği sunabilir. Ortaya konan düzenlemelerden bir tanesi de telefon batarya performanslarının yapılan güncelleme ile birlikte düşmemesi yönünde.

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