Ayaklar yere basmıyor

Bu yıl ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da kapılarını açan Teknofest nefesleri kesti. ‘Ayakları yere basmayan tek festival’ sloganıyla düzenlenen açılışta konuşan Selçuk Bayraktar, “Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek” dedi.
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak bu yıl ilk kez yurt dışında, kardeş Azerbaycan’da kapılarını açtı.
Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta düzenlenen Teknofest, Azerbaycan halkının büyük coşku ve ilgisiyle karşılaştı.
BÜYÜK HEYECAN DEV İLGİ
Festivali sahiplenen Azerbaycanlılar, şehrin dört bir yanını Teknofest afişleriyle süsledi, taksiciler Teknofest tişörtleri giydi, vatandaşlar Teknofest Azerbaycan rozetlerini takarak festival alanına akın etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliği kapsamında Türk savunma sanayiinin öncü firmaları, festivalde stantları ve ürünleriyle yer aldı. Festivalde Albayrak Grubu da medya organlarıyla stant açan firmalar arasında yer aldı.
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KARABAĞ KAHRAMANI SAHNEDE
Festival kapsamındaki gösterilerde en büyük ilgiyi Türk ve Azerbaycan ordusunun hava unsurlarının gösteri uçuşları gördü. Azerbaycan MİG-29 savaş uçakları, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan savaş helikopterleri, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri, Atak helikopterleri ve Hürkuş’un hava gösterileri heyecanla takip edildi. Türkiye ve Azerbaycan Karabağ Zaferi’nin kahramanı Bayraktar TB-2’lerin gösterileri ise Azerbaycan halkı tarafından büyük coşku ve alkışlarla izlendi.
FESTİVALİN YILDIZI AKINCI TİHA
Bayraktar TB-2 ile Solo Türk’ün ilk kez Teknofest Azerbaycan’da sergiledikleri ortak hava gösterisi nefes kesti. İlk yurtdışı uçuşunu Azerbaycan’a yapan Akıncı İHA ise gösterilerin yıldızları arasındaydı. Akıncı İHA, Rus MİG 29 savaş uçağıyla ortak hava gösterisi yaptı.
Türkiye’nin yüksek yerlilik oranıyla üretilen ürünleri, silahlar ve savunma ürünleri de Azerbaycanlı ziyaretçilerle buluşturuldu. Türk şirketleri, insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler de gerçekleştirdi.
Türk uşaklar neler başarabildiğini gösterecek
Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın önemine işaret etti. Tek millet, iki devlet olarak Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin birçok kez sınandığını ancak her seferinde gönül bağımızın daha da kuvvetlendiğini vurgulayan Bayraktar, “1918’de Bakü’yü İstanbul’dan ayrı görmeyen Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu da, Karabağ’a hizmet eden yüksek teknoloji milli SİHA’ları geliştiren Türk mühendisleri de aynı ruhu rehber edindi. Bizim de yüreğimizde bir yara olan Karabağ aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir” dedi. Bayraktar, “Türk uşakları, azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek” dedi.