Ayaklar yere basmıyor

q Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kardeş iki ülkenin el ele, omuz omuza yaktığı teknoloji meşalesinin coşkusunun Türk dünyasını saracağını söyledi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak bu yıl ilk kez yurt dışında, kardeş Azerbaycan’da kapılarını açtı.

Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta düzenlenen Teknofest, Azerbaycan halkının büyük coşku ve ilgisiyle karşılaştı.

BÜYÜK HEYECAN DEV İLGİ

Festivali sahiplenen Azerbaycanlılar, şehrin dört bir yanını Teknofest afişleriyle süsledi, taksiciler Teknofest tişörtleri giydi, vatandaşlar Teknofest Azerbaycan rozetlerini takarak festival alanına akın etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliği kapsamında Türk savunma sanayiinin öncü firmaları, festivalde stantları ve ürünleriyle yer aldı. Festivalde Albayrak Grubu da medya organlarıyla stant açan firmalar arasında yer aldı.

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KARABAĞ KAHRAMANI SAHNEDE

Festival kapsamındaki gösterilerde en büyük ilgiyi Türk ve Azerbaycan ordusunun hava unsurlarının gösteri uçuşları gördü. Azerbaycan MİG-29 savaş uçakları, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan savaş helikopterleri, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri, Atak helikopterleri ve Hürkuş’un hava gösterileri heyecanla takip edildi. Türkiye ve Azerbaycan Karabağ Zaferi’nin kahramanı Bayraktar TB-2’lerin gösterileri ise Azerbaycan halkı tarafından büyük coşku ve alkışlarla izlendi.

FESTİVALİN YILDIZI AKINCI TİHA

Bayraktar TB-2 ile Solo Türk’ün ilk kez Teknofest Azerbaycan’da sergiledikleri ortak hava gösterisi nefes kesti. İlk yurtdışı uçuşunu Azerbaycan’a yapan Akıncı İHA ise gösterilerin yıldızları arasındaydı. Akıncı İHA, Rus MİG 29 savaş uçağıyla ortak hava gösterisi yaptı.

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FOTOĞRAF 57 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan başladı. Festival, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'a taşındı. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk ve Azerbaycan'dan çok sayıda kurum ve şirketin üst düzey yöneticisi katıldı. Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.<br><br> Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi. Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.<br><br> Türk ürünleri festivalde<br><br>Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Türk savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seren \"Geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayii\" başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik yürüttüğü projelere ilişkin maketler sergiliyor.<br><br> Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ise elektrikli fırtına obüsü, Yavuz obüsü ve Korkut silah sistemi gibi ürünlerin maketlerine yer verip, farklı yaş grubundaki katılımcılara hitap eden çeşitli etkinlikler düzenliyor.<br><br> ASELSAN, Bayraktar TB2 ile görev yapan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Cats, Sarp Zafer uzaktan komutalı silah sistemi, Atak helikopter kokpiti, Avcı kaskı, İHASAVAR gibi bir dizi ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.<br><br> Ziyaretçiler HAVELSAN standındaki atış simülatörüne ilgi gösterirken, Baykar standında Bayraktar TB2'nin çeşitli alt sistemlerinin çalışmasını izleme şansı yakalıyor.<br><br> Milli İHA'ların vurucu gücü<br><br>Milli insansız hava araçlarının vurucu gücünü oluşturan MAM-C, MAM-L ve MAM-T mühimmatlarını sergileyen ROKETSAN, standında ayrıca TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri ile Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi maketine yer veriliyor.<br><br> STM ise Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi Togan gibi platformların yanında hücumbot ve açık deniz karakol gemisi maketlerini sergiliyor.<br><br> Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI ise helikopter ve insansız hava aracı motorlarını tanıtıyor.<br><br> TEKNOFEST'e çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergileyen TÜBİTAK, atölye çalışmalarıyla ziyaretçileri teknolojiyle buluşturuyor.<br><br> Türk şirketleri ürün ve kabiliyetlerini sergilerken insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor. TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da: Bakü nefes kesecek festival için kapılarını açtı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı. BiP'te paylaş

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Türkiye’nin yüksek yerlilik oranıyla üretilen ürünleri, silahlar ve savunma ürünleri de Azerbaycanlı ziyaretçilerle buluşturuldu. Türk şirketleri, insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler de gerçekleştirdi.

Türk uşaklar neler başarabildiğini gösterecek

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın önemine işaret etti. Tek millet, iki devlet olarak Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin birçok kez sınandığını ancak her seferinde gönül bağımızın daha da kuvvetlendiğini vurgulayan Bayraktar, “1918’de Bakü’yü İstanbul’dan ayrı görmeyen Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu da, Karabağ’a hizmet eden yüksek teknoloji milli SİHA’ları geliştiren Türk mühendisleri de aynı ruhu rehber edindi. Bizim de yüreğimizde bir yara olan Karabağ aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir” dedi. Bayraktar, “Türk uşakları, azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek” dedi.

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