Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah 1 Nisan 2026'da 5G hizmetlerimiz başlayacak. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak" açıklamasında bulundu.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, programdaki konuşmasında, Türkiye'nin küresel lojistik bir süper güç olması hedefine yönelik emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002- 2025 yılları arasında ulaştırma sektörlerine yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı. Türkiye'yi geleceğe taşıyan yüzlerce projeye imza attıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 101 kilometreden 29 bin 947 kilometreye, otoyol ağımızı 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir nefes, bir adım kaldığını fark etmişsinizdir. Bu müjdeyi, hakikatin sesini yükselten siz değerli basın mensuplarına ilk ağızdan duyurmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden kısa bir süre içerisinde 30 bininci kilometreye ulaşacağız" dedi.
'Demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz'
23 yılda demir yollarının ülkenin kalkınma hamlesinde lokomotif rol üstlendiğini, başlatılan reformlarla demir yolu yatırımlarının bakanlık bütçesindeki payının 2013'te yüzde 33'ten 2025'te yüzde 57'ye yükseltildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ederek Türkiye'yi yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna taşıdıklarını vurguladı. Halkalı- Kapıkule, Ankara- İzmir, Bandırma- Bursa- Yenişehir- Osmaneli, Mersin- Adana- Osmaniye- Gaziantep hızlı tren hattı yapımlarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu hatlar bittiğinde 2028 yılında hızlı trenlerimizle 27 şehrimize direkt ulaşacağız. Ayrıca finansman çalışmaları süren Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ve Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı gibi projelerimiz gündemimizde. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcutta 12 olan lojistik merkez sayımızı da 25'e yükseltmeyi planlıyoruz. Şu anda Rize İyidere ve Sivas lojistik merkezlerimizin inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle İyidere Lojistik Limanı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ve oradan Avrupa'ya taşıyacak bir aktarma merkezi olacak" diye konuştu.
'Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açıyoruz'
Uluslararası koridor ve bağlantıları güçlendiren projelerden de bahseden Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu ve Marmaray ile Orta Koridor üzerinden Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Çin'den gelen yükleri Marmaray üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Orta Koridor sayesinde bu iki kıta arası denizyoluyla 45 gün süren taşımalar, Türkiye üzerinden 18 günde tamamlanabiliyor. Bu hat, denizyolundan 2 kat hızlı, havayolundan 4 kat ekonomik bir güzergah sunuyor ve biz 75 milyar dolarlık ticaretin ana hattı olacak bir sistem inşa ediyoruz. 21 ülkeyi birbirine bağlayan, yılda 20 milyon tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip bu koridor, Türkiye ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolar doğrudan katkı da sağlayacak. Şu anda Orta Koridor'un gücünü arttıracak olan Zengezur yolu bağlantısını sağlayacak Kars- Iğdır- Aralık- Dilucu Demiryolu Hattı yapım çalışmalarımıza da başladık. Kars- Iğdır- Dilucu Hattımız sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğini şekillendirecek. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan'daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur Koridorunun hayata geçmesi Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale getirecektir. Özellikle Avrupa ülkelerini de çok yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz Kalkınma Yolu Projesiyle de Irak'ın Basra'daki Faw Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Bu stratejik koridor, küresel ticaret rotalarını kısaltarak Türkiye'nin lojistik gücünü artıracak ve bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirecektir. Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konumda yer alıyor. Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla birleştirerek, Türkiye'yi havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 2024'te 231 milyon yolcu rekoruyla Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci olduk. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Ve burada da durmayacağız. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız. Yine 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine de dönüştürdük. 50 ülkede 60 nokta olan dış hat nokta sayımızı 132 ülkede 355 noktaya yükselttik. Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısını da 81'den 175'e ulaştırdık."
'Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasındayız'
Denizcilik sektörüyle ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde denizcilik sektörümüz açısından da çok büyük iki önemli başarıya imza attık. İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına, bu yıl Aliağa Limanımızı da ekledik. Bu başarımızı Türk denizciliği açısından tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında 8,9 milyon detveyt ton ile 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleşti. Şimdi bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız. Ulaşımın her modunda olduğu gibi haberleşme sektörümüzdeki gelişimimiz de dikkat çekici" dedi.
'Rol model ülke seçildik'
İsmail gaspıralı hizmet ödülü verildi
Çalıştayda Bakan Uraloğlu'na Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü takdim edildi. Bakan Uraloğlu, çalıştayın ardından Gazipaşa Yat Limanı'nın açılışına katılmak üzere otelden ayrıldı.