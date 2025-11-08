Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak

"2002 yılında geniş bant internet abonemiz yokken, bugün 97 milyon geniş bant ve mobil abone sayısına ulaştık; fiber altyapımızı da 88 bin kilometreden 638 bin kilometreye yükselttik. Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksi'nde 193 ülke içinde 27'nci, Avrupa'da ilk 10'dayız. Siber güvenlikte, ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde 'rol model ülke' seçildik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'yı, 21 Nisan'da hizmete başlatarak kendi uydusunu üreten 11 ülke arasına girdik. TÜRKSAT 6A üzerinden ilk ihracatımızı 14 Mayıs'ta Dubai merkezli bir firmayla gerçekleştirirken geçen hafta da Sri Lanka'nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile kapasite sözleşmesi imzaladık. TÜRKSAT 6A'nın ardından şimdi TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başladık. Bildiğiniz üzere 16 Ekim'de, 5G ihalesini gerçekleştirdik ve KDV dahil hazinemize 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağladık. İnşallah 1 Nisan 2026'da da 5G hizmetlerimiz başlayacak. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak; gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek. Bu gelişmeler, medya mensuplarımız için haber toplama, doğrulama ve yayma süreçlerini kökten kolaylaştıracak, gerçek zamanlı haberciliği zirveye taşıyacak. Ancak bu hız ve erişim gücü, sizlere daha fazla sorumluluk da getirecek. Çünkü bilginin ışık hızıyla yayıldığı bu ortamda, doğruluğu teyit edilmeden yapılan paylaşımlar, yanlış bilgiyi anında milyonlara ulaştırabiliyor. Hele hele hiçbir sorumluluk duygusu duymayan insanların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar çok kötü. Bu durum doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Günümüzde dezenformasyonun nasıl önüne geçileceği çözüm aranan bir meseledir ve bu noktada sizlere çok büyük görevler düşüyor. Gelişen olaylara tarafsız bakabilen, gerçek haberin peşinde olan dürüst basın mensuplarımızın; demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkı sağlayabileceklerine inanıyoruz."