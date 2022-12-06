Teknoloji Başakşehirin genç mühendisleri başarıdan başarıya koşuyor
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Başakşehir’in genç mühendisleri başarıdan başarıya koşuyor

Başakşehir Belediyesi’nin desteğiyle 2016 yılında Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Pars Robotics, projeleriyle başarıdan başarıya koşuyor. Amerika’dan Çin’e uzanan başarı hikâyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptıkları sunum ve TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması’ndaki birincilik ödülü, genç mühendis adaylarını milli teknoloji hamlesinin de gurur kaynağı haline getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir’in genç mühendisleri başarıdan başarıya koşuyor
​Başakşehir’in genç mühendisleri başarıdan başarıya koşuyor.

2016 yılında Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Pars Robotics’in başarı hikâyesi, aradan geçen yıllarda Türkiye sınırlarını aştı. Başakşehirli genç mühendis adayları, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’nde başarı hikâyelerini anlattı.

HER ŞEY KÜÇÜK BİR SINIFTA BAŞLADI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi olan Ahmet Cihat Boz, başarılarıyla dünya çapında ses getiren Pars Robotics’in küçük bir sınıfta kurulduğunu söyledi. Teknoloji yolculuklarının imkânsızlıklar içinde başladığını belirten Boz, “Takımımız, 2016 yılında küçük bir sınıfta kuruldu. Ben de Pars’ın kurucu kaptanıyım. Kurulmamızda en büyük destekçimiz Metin Karpat öğretmenimiz oldu. Yaptığımız tek şey üşüyerek ya da yanarak robot yapmak oluyordu.” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN YILMADIK, ÜRETMEYE DEVAM ETTİK”

Çalışmaktan ve üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediklerinin altını çizen Boz, sözlerine şöyle devam etti:

“2016 yılından bu yana kapı kapı dolaşıyoruz. Hiçbir zaman yılmadık. Aramaya, teknoloji üretmeye devam ettik. Bu süreçte Başakşehir Belediyesi bizi her zaman destekledi. Bu sektöre girdiğimden bu yana 7/24 çalışıp robot yapıyorum. Zaman geçtikçe kendimizi geliştirdik. Kaybetsek bile asla yılmadık. Ülkemizde düzenlenen birçok yarışmaya katıldık. Ayrıca iki defa ABD’de, bir kez de Çin’de yarışma imkânımız oldu. Ayrıca 2022 TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması’nda birinci olduk.” dedi.

“BİR PARÇA İÇİN GÜNLERCE FİKİR PAYLAŞIMI YAPIYORUZ”

Ekibin tasarım yükünü sırtlayan Çağrı Sağlam da yarışmalara nasıl hazırlandıklarını anlattı. Fikir aşamasından ürünün prototip aşamasına kadar yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Sağlam, “Yarışma öncesinde tasarım için uzun süre mesai harcıyoruz. Daha iyi iş çıkarmak adına, her işi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Makineler vasıtasıyla robotun tüm parçalarını işliyoruz. Ortalama robotların ağırlığı 56 kilogram oluyor. Bu nedenle robota gereksiz parçalar koyamıyoruz. Dayanıklılığından pratikliğine kadar her şeyi düşünüyoruz. İmkânlarımız doğrultusunda yeri geliyor bir parça üzerinde saatlerce hatta günlerce konuşuyoruz.” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ARACIMIZA İMZA ATTI”

Ekip yöneticisi Muhammed Akif Tobcil ise Pars Robotics’in her geçen gün büyüdüğü ve güçlendiğini söyledi. Bugüne kadar ondan fazla robot tasarladıklarını ifade eden Tobcil, “Elektrikli binek otonom araç yaptık, ismini de ‘Pars Otonom’ koyduk. 10’dan fazla robot tasarladık. Bizleri en çok gururlandıran olay ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yapmak oldu. Kendilerine geliştirdiğimiz Pars Otonom aracımız hakkında 7 dakikalık bir bilgilendirme yaptım. Bilgilendirme sonunda kendileri bizi kırmadı ve aracımıza imzasını attı. O gün attığı o imza, bizim için manevi bir değere sahip. O değer ile birlikte kendinizi daha da motive ettik. ”dedi.

​​Başakşehir’in genç mühendisleri başarıdan başarıya koşuyor
OYNAT 02:19
​​Başakşehir’in genç mühendisleri başarıdan başarıya koşuyor
Başakşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2016 yılında Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Pars Robotics, projeleriyle başarıdan başarıya koşuyor. Amerika'dan Çin'e uzanan başarı hikâyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları sunum ve TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'ndaki birincilik ödülü, genç mühendis adaylarını milli teknoloji hamlesinin de gurur kaynağı haline getirdi.
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