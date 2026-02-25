Bir zamanların plazma TV devi Panasonic artık televizyonlarını kendi üretmeyecek

Shenzhen merkezli Skyworth, kendisini “Android TV platformunun küresel ölçekte ilk üç sağlayıcısından biri” olarak tanımlıyor. Araştırma şirketi Omdia’nın Temmuz ayındaki raporuna göre Skyworth, 2025’in ilk çeyreğinde gelir bazında en çok satış yapan ilk beş TV markası arasında yer alıyor.

Anlaşma kapsamında satış, pazarlama ve lojistik faaliyetlerini yeni iş ortağı üstlenecek. Panasonic ise özellikle üst segment OLED modellerde ortak geliştirme süreciyle uzmanlık ve kalite kontrol desteği sağlayarak markanın bilinen görüntü ve ses standartlarını korumaya devam edecek.

Şirket ayrıca Mart 2026’ya kadar satılan tüm Panasonic televizyonlara ve Nisan 2026’dan sonra piyasaya çıkacak modellere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Skyworth tarafından üretilecek Panasonic televizyonlar ABD ve Avrupa’da satışa sunulacak. Avrupa pazarında çift haneli pazar payı hedefleniyor.









Bir dönem sektör lideriydi

Donanımhaber'in haberine göre Plazma televizyonların altın çağında Panasonic sektör lideriydi. 2010 yılında DisplaySearch verilerine göre şirket, yüzde 40,7 pazar payıyla plazma panel pazarında zirvedeydi. Aynı dönemde Samsung yüzde 33,7, LG ise yüzde 23,2 paya sahipti. Ancak Mart 2014’te Panasonic plazma TV üretimini tamamen durdurdu. Bunun nedeni olarak LCD televizyonlara artan talep ve Lehman Brothers’ın iflasının ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar gösterildi. O dönemde şirketin plazma TV’lerden uzun süredir kâr edemediği de belirtilmişti. Aynı yıl şirket Türkiye pazarından çekildi, 2016'da ise ABD pazarını terketti.







