Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Teknoloji devi binlerce çalışanın işine son veriyor: Yapay zeka devreye girecek

Teknoloji devi binlerce çalışanın işine son veriyor: Yapay zeka devreye girecek

12:4926/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Teknoloji devinden şoke eden karar.
Teknoloji devinden şoke eden karar.

ABD merkezli teknoloji devi HP, personel sayısında küçülmeye gidileceğini açıkladı. Firma, müşteri memnuniyeti ve verimliliği artırmak için yapay zekâ teknolojilerinden yararlanacağını belirtirken, 4 ila 6 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. HP, bu adımla 2028 yılı sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Yapay zekâ, iş dünyasında işleri kolaylaştırırken çalışanlar için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

HP, yapay zeka için binlerce çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Mali takviminde 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden HP, bilançosunu yayımladı.

Personel yerine yapay zeka

HP, bilanço açıklamasında, yapay zekayı kullanarak müşteri memnuniyetini, ürün inovasyonunu ve verimliliği artırmaya yönelik şirket çapında başlatılacak bir girişimi de duyurdu.

Dört- altı bin kişi işten çıkarılacak

Açıklamada, bu kapsamda şirketin küresel çalışan sayısının 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılmasının planlandığı belirtildi.

Yeniden yapılandırma ve diğer giderlerle ilişkili olarak yaklaşık 650 milyon dolarlık iş gücü ve iş gücü dışı maliyet yüküyle karşılaşılmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 250 milyon dolarının 2026 mali yılında gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

1 milyar dolarlık tasarruf beklentisi

Açıklamada, söz konusu girişimle 2028 mali yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan HP'nin bilançosunda, şirketin gelirinin 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

HP'nin net karının ise geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 906 milyon dolar seviyesinden 795 milyon dolara gerilediği kaydedildi.



#HP
#teknoloji devi
#işten çıkarma
#yapay zeka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD 1250 PERSONEL ALIMI SINAV TARİHLERİ: 1.250 Personel alımı için AFAD sınavları ne zaman, tarih açıklandı mı?