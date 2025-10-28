Yargısız işten çıkarma AYM'den döndü

2016’da Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan mimar Halil İbrahim Er’in belediye ile olan sözleşmesi yenilenmedi. Er, bunun hukuksuz olduğu iddiasıyla yargı yoluna gitti. 18 Temmuz 2016’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cemil Candaş cinayetine ilişkin soruşturma sürecinde mimar Halil İbrahim Er, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Buna rağmen belediye, Er hakkındaki iddiaları gerekçe göstererek sözleşmesini yenilemedi. Er, bu kararın iptali ve uğradığı hak kayıplarının faiziyle ödenmesi için dava açtı. İlk olarak İstanbul 10. İdare Mahkemesi Er lehine karar verdi. Ancak karar 2022’de Danıştay tarafından bozuldu ve Bölge İdare Mahkemesi Davayı reddetti. 2023’te Danıştay da ret kararını onadı. Son aşamada AYM devreye girerek süreci değerlendirdi ve mahkemelerin “davayı etkileyecek iddiaları tartışmadan karar verdiği” sonucuna vardı. Er’in haklarının ihlal edildiğine hükmedildi.