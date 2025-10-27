Yeni Şafak
İzmir’de rant kaçağına yargı ‘dur’ dedi

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
İzmir.
İzmir.

İzmir Karşıyaka’da deniz kıyısına ruhsatsız yapıldığı iddia edilen kafe ve tuvaletle ilgili yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

Karşıyaka Belediyesinin “yürütmenin durdurulması” talebi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından kesin olarak reddedildi.

Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Yalı Caddesi’ndeki Anayasa Parkı arazisine inşa edilen yapılar, çevre kirliliği şikayetleri üzerine yargıya taşınmıştı. İzmir 6. İdare Mahkemesi, 2024’te verdiği kararda, söz konusu alanın Büyükşehir Belediyesi’nin yetki sınırında bulunduğunu belirterek belediye işlemini iptal etmişti. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte, kaçak yapıların kaldırılmasının önü açıldı.

CEMİL TUGAY YAPTI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, söz konusu kaçak yapıların Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde yapıldığını belirtti. Atmaca, mahkeme kararına rağmen söz konusu yapının halen kaldırılmadığını da ifade ederek, “Belki de bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay, önümüzdeki günlerde Karşıyaka Belediyesine tahsis izni verebilir” sözleriyle sürecin seyrini işaret etti.



