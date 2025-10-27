İzmir’de rant kaçağına yargı ‘dur’ dedi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, söz konusu kaçak yapıların Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde yapıldığını belirtti. Atmaca, mahkeme kararına rağmen söz konusu yapının halen kaldırılmadığını da ifade ederek, “Belki de bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay, önümüzdeki günlerde Karşıyaka Belediyesine tahsis izni verebilir” sözleriyle sürecin seyrini işaret etti.