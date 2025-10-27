Tazminat artışı zamanaşımına takılmadı

Antalya Alanya'da 28 Temmuz 2022’de meydana gelen trafik kazasında, taksi sahibi Murat Önder aracının hasar görmesi ve gelir kaybı nedeniyle dava açtı. 20 Şubat 2023’te 10 bin TL tazminat talep eden Önder, 20 Haziran 2024’te talebini 27 bin TL’ye yükseltti. Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı sürücüyü tamamen kusurlu buldu ancak artırılan 17 bin TL’yi reddetti. Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, zamanaşımı süresinin dolmadığını belirterek artırılan kısmın da değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti ve kararı bozdu.