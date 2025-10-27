Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Tazminat artışı zamanaşımına takılmadı

Tazminat artışı zamanaşımına takılmadı

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Taksisiyle geçirdiği trafik kazasının ardından gelir kaybı yaşayan bir vatandaşın açtığı davada Yargıtay önemli bir karara imza attı.

Antalya Alanya'da 28 Temmuz 2022’de meydana gelen trafik kazasında, taksi sahibi Murat Önder aracının hasar görmesi ve gelir kaybı nedeniyle dava açtı. 20 Şubat 2023’te 10 bin TL tazminat talep eden Önder, 20 Haziran 2024’te talebini 27 bin TL’ye yükseltti. Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı sürücüyü tamamen kusurlu buldu ancak artırılan 17 bin TL’yi reddetti. Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, zamanaşımı süresinin dolmadığını belirterek artırılan kısmın da değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti ve kararı bozdu.



#yargıtay
#ceza
#zamanaşımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 DV Green Card başvurusu ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte ABD Green Card başvuru rehberi