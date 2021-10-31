Cepte önce kirala sonra al dönemi

Artık tüketiciler uzun süre kullanmayı düşünmedikleri, ihtiyaçları olmayan ürünü, kısa sürede kullanıp sonra bırakma eğilimine girdi. Paylaşım ekonomisi olarak da bilinen ‘satın alma-kirala’ sistemi internetin gelişimine paralel olarak büyüdü. 20 bin lirayı bulan üst segment telefonları hızlıca kiralamak daha hesaplı bir yol gibi görünüyor.

SIK TELEFON DEĞİŞTİRENE BİREBİR

Artık birçok kesimden tüketici cep telefonu, saat, diz üstü bilgisayar tablet ve daha birçok teknolojik cihazı kiralama yolunu deniyor. Bir ürüne binlerce lira vermeden önce onu test etmek isteyenlerin yanında, kısa süre ihtiyacı olanlar bu yola başvuruyor. Çok sık telefon değiştiren, çalışanlarının iş gezisine diz üstü bilgisayar temin etmek isteyen şirketlerden de talep var. Ücretler ise ürüne göre değişse de 50 liradan 5 bin liraya kadar farklı seçenekler söz konusu. Dizüstü bilgisayarı 250, üst segment telefonu aylık bin liraya alıp kullanabilirsiniz.

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2,5 MİLYAR LİRALIK ÜRÜN ÇÖPE GİDİYOR

Her yıl teknoloji pazarında 2.5 milyar lira değere yaklaşan cihaz çöpe giderken, bu sistemin yaygınlaşması hem cari açığa hem de çevreye katkı sunacak. Peki sistem nasıl işliyor? Araç kiralama mantığına benzer şekilde kullandığınız gün üzerinden bir bedel ödüyorsunuz. Cihazın özelliklerini önceden biliyorsunuz. Çoğu ürün sigortalı olduğu için hasar konularında da genelde içiniz rahat kullanabiliyorsunuz.

Sinan Ventura

Milyarlarca liralık potansiyeli var

q“Türkiye ‘deki kiralık elektronik pazarının önümüzdeki yıllarda milyar liralık hacme ulaşmasını öngörüyoruz” diyen Kiralabunu.com Kurucu Ortağı Sinan Ventura, şunları söyledi: “15 milyonun üzerinde elektronik ve harici kategorilerdeki milyonlarca cihaz bir sene içerisinde yenileniyor. Türkiye ‘de tüm elektroniğin yüzde 3-4 ‘ünün kiralama yöntemiyle ekonomiye dahil olacağını düşünüyoruz.”

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En fazla talep gençlerden

12 ay kiralama seçeneklerinin öne çıktığını belirten Ventura, “18 - 30 yaş arası erkek tüketicilerden talep görüyoruz. Kurumsalda ise; iş telefonunun, laptopun yaygın kullanıldığı ve leasing sistemine alışık olan KOBİ’lerden ilgi var. Telefon, tablet, bilgisayar ve giyilebilir cihazlar ilk sırada geliyor. Teknolojiye depozitosuz ve ilave masrafsız kiralama yoluyla ulaşım sağlıyoruz. Hasar durumunda onarım garantisi sağlıyor. Ürünler orijinal kutusuyla tüketicilerle buluşuyor” bilgisini verdi.