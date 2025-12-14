Yeni Şafak
ChatGPT artık sadece sohbet etmiyor: Adobe entegrasyonu ile yeni bir döneme giriyor

21:1614/12/2025, Pazar
G: 15/12/2025, Pazartesi
OpenAI’ın yapay zeka modeli ChatGPT, Adobe’nin Photoshop, Acrobat ve Express uygulamalarıyla entegre edildi. Yeni iş birliği, profesyonel tasarım ve belge işlemlerinin doğal dil komutlarıyla yapılmasını mümkün hale getiriyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Adobe’nin Photoshop, Acrobat ve Express uygulamalarıyla entegre edilerek önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, profesyonel tasarım ve belge işlemlerini doğal dil komutlarıyla gerçekleştirebilecek. Bu iş birliği, yapay zekanın günlük üretim ve iş akışlarında çok daha aktif bir rol üstlenmesini hedefliyor.


ChatGPT ve Adobe’den stratejik entegrasyon

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Adobe’nin Photoshop, Acrobat ve Express gibi amiral gemisi yazılımlarına entegre edilerek kullanım alanını önemli ölçüde genişletti. Bu entegrasyon sayesinde yapay zeka, yalnızca metin tabanlı bir sohbet aracı olmaktan çıkarak doğrudan üretim süreçlerinin bir parçası haline geliyor.


Yeni sistem, kullanıcıların karmaşık yazılım araçlarını detaylı teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, doğal dil komutlarıyla kullanabilmesini hedefliyor. Böylece hem profesyoneller hem de bireysel kullanıcılar için iş akışları daha hızlı ve erişilebilir hale geliyor.


Entegrasyon neler sunuyor?

ChatGPT destekli entegrasyon ile birlikte:

Photoshop’ta görsel düzenleme ve arka plan değişiklikleri yapılabiliyor

Acrobat üzerinden uzun PDF dosyaları özetlenebiliyor

Adobe Express ile hızlı grafik ve sosyal medya içerikleri hazırlanabiliyor

Örneğin kullanıcılar, “Bu görselin arka planını değiştir ve renkleri daha canlı yap” gibi bir komutla Photoshop’ta saniyeler içinde düzenleme gerçekleştirebiliyor.


Yapay zeka destekli üretimde yeni aşama

ChatGPT ile Adobe uygulamalarının birleşmesi, yapay zekanın profesyonel yazılımlarla doğrudan çalıştığı yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu gelişme, özellikle tasarım, içerik üretimi ve belge yönetimi alanlarında verimliliğin ciddi şekilde artmasını hedefliyor.

