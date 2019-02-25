Çin nakit para kullanımını kaldırıyor

Günlük hayatta yaşanan dijitalleşme, ödeme sistemlerini de doğrudan etkiliyor. Bunun için birçok ülkede dijital ödeme sistemlerine geçilmesine yönelik proje yürütülüyor. Çin’in başkenti Pekin’de 2020 yılına kadar köy ve kırsallar dahil nakite olan ihtiyacın ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Kredi alımları, arazi kiralama, gübre alım satım gibi birçok iş süreci dijital ödemelerle yönetilecek.
Çin’de nüfusun yüzde 42’si kırsal bölgelerde yaşıyor ve yetişkin nüfusun yüzde 76.9’u dijital ödeme sistemlerini kullanıyor. Yayınlanan bir araştırma raporuna göre kırsal kesimde ise bu oran 66 seviyelerinde.