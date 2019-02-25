Teknoloji Çin nakit para kullanımını kaldırıyor
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Çin nakit para kullanımını kaldırıyor​! Tamamen dijital ödemeye geçecek

Çin nakit para kullanımını kaldırıyor

Çin’in başkenti Pekin’de nakitsiz toplum için yeni bir proje oluşturuldu. Proje kapsamında köy ve kırsallarda bile dijital ödemeler geçerli olacak.

Haber Merkezi Diğer
Çin 2020 yılına kadar köy ve kırsallarda nakit para kullanımını bitirmeye çalışıyor.
Çin 2020 yılına kadar köy ve kırsallarda nakit para kullanımını bitirmeye çalışıyor.

Günlük hayatta yaşanan dijitalleşme, ödeme sistemlerini de doğrudan etkiliyor. Bunun için birçok ülkede dijital ödeme sistemlerine geçilmesine yönelik proje yürütülüyor. Çin’in başkenti Pekin’de 2020 yılına kadar köy ve kırsallar dahil nakite olan ihtiyacın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Techinside'ın haberine göre Merkez bankası, Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dahil olmak üzere Çin’in beş kurumu bu dönüşümde görev alacak.

Kredi alımları, arazi kiralama, gübre alım satım gibi birçok iş süreci dijital ödemelerle yönetilecek.

Çin’de nüfusun yüzde 42’si kırsal bölgelerde yaşıyor ve yetişkin nüfusun yüzde 76.9’u dijital ödeme sistemlerini kullanıyor. Yayınlanan bir araştırma raporuna göre kırsal kesimde ise bu oran 66 seviyelerinde.

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