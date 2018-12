CS GO ücretsiz indir! Battle Royale modu eklenen CS GO Steam’da ücretsiz oldu CS GO hayranlarına iki müjde birden Dünya genelinde en çok oynanan oyunlardan biri olan Counter Strike: Global Offensive’e Battle Royale modu geldi. Bu gelişmeyle beraber efsane oyun CS GO ücretsiz oldu. CS GO’yu ücretsiz olarak Steam’den indirebilirsiniz.

07 Aralık 2018, 14:25 Son Güncelleme: 07 Aralık 2018, 14:29 Yeni Şafak