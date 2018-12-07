CS GO hayranlarına iki müjde birden

PUBG ve Fortnite gibi oyunlarla dünya genelinde milyonlarca kişiye ulaşan Battle Royale oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Oyun severlerin uzun yıllardır vazgeçemediği CS GO, dün yayınlanan 850 MB’lık Dark Zone güncellemesiyle beraber Battle Royale moduna kavuştu. Valve, Epic Games’in PUBG ve Fortnite oyunlarına bu şekilde rakip oldu. Ayrıca CS GO bu güncellemeyle beraber ücretsiz oldu.

Önceden satın alanlara rozet hediyesi

Valve tarafından yapılan açıklamayla birlikte daha önceden oyunu satın alanların ‘Commemorative Loyalty Badge’ rozetine sahip olacağı belirtildi.

Bu rozete sahip oyuncular, ‘seçkin eşleştirmeler’ adıyla Battle Royale modunda birbirleriyle eşleşebilecek. Milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan oyuna yeni bir tarz getiren Valve’ın adını uzun bir süre daha duyacağız.

Battle Royale modunda 18 kişi yarışacak

Yeni yayınlanan ve 850MB büyüklüğündeki güncellemeyle oyun tamamen ücretsiz hale geldi. CS GO Battle Royale modundaki ‘Blacksite’ haritasında toplam 18 oyuncu mücadele edebiliyor. 18 kişinin hayatta kalma mücadelesini canlandıracağımız Dark Zone güncellemesiyle ilgili tüm detaylara bu linktenulaşabilirsiniz.

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