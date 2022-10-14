Teknoloji Dünyada 2022de 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağı tahmin ediliyor
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Dünyada 2022'de 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağı tahmin ediliyor

Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağını tahmin ediyor. BBC'de yer alan habere göre, küresel ticaret verileri "e-atık" kaynaklı çevresel sorunun artan boyutuna işaret ediyor.

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Haber Merkezi AA
Dünyada 2022de 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağı tahmin ediliyor
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Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağını tahmin ediyor.

BBC'de yer alan habere göre, küresel ticaret verileri "e-atık" kaynaklı çevresel sorunun artan boyutuna işaret ediyor.

Araştırmalar, pek çok insanın eski telefonlarını geri dönüşümle değerlendirmek yerine elinde tuttuğunu gösteriyor, dünya genelinde 16 milyar cep telefonunun olduğu sanılıyor.

WEEE'nin yürüttüğü araştırmaya göre, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağı tahmin ediliyor.

Çamaşır ve tost makinelerinden tablet bilgisayarlara ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazlarına kadar çeşitli elektrikli ve elektronik atık "dağının" 2030'a kadar yılda 74 milyon ton artacağı öngörülüyor.

İngiltere'de 5,63 milyar sterlin değerinde milyonlarca kullanılmamış ancak çalışan elektrikli eşyanın evlerde istiflendiği belirtiliyor.

E-atıkların yüzde 17'si geri dönüştürülüyor

WEEE'den Magdalena Charytanowicz, "Bu cihazlar, yeni elektronik cihazların veya rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri veya güneş panelleri gibi diğer ekipmanların üretiminde kullanılabilecek pek çok değerli kaynak sunuyor." diyerek, geri dönüşümün düşük karbonlu toplum hedefine erişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Dünya genelinde e-atıkların yüzde 17'den biraz fazlası düzgün biçimde geri dönüştürülürken Birleşmiş Milletlerin (BM) hedefi bunu 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmak.

WEEE Genel Müdürü Pascal Leroy, geri dönüşümü kolaylaştırmak için süpermarketlerde toplama kutuları sağlamak, yenileri teslim edildiğinde küçük kırık aletleri almak ve küçük e-atıkları iade etmek için posta kutuları kurmak gibi teşviklerin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Eski telefonlar şimdi çok değerli
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Eski telefonlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde dönüşerek tekrar hayata kazandırılıyor.
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Eski nesil telefonlarının içinde kullanılan altın, gümüş ve bakır gibi maddeler Japonya, Çin, Almanya ve Kore başta olmak üzere teknoloji konusunda gelişmiş ülkelerde özel olarak kurulan tesislerde eski cep telefonlarından ayrıştılıyor.
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Vatandaşların değersiz olarak görüp çöpe attığı bu eski cep telefonları bunu fırsat bilen şirketler için büyük bir kazanç kapısı oluyor.
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Eski telefonlarda şu an kullandığımız telefonlara göre çok daha fazla değerli maden bulunuyor.
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Telefonlarda kullanılan en yaygın değerli madenin ise altın olduğu belirtiliyor.
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Toplam 7000 eski cep telefonundan ortalama 1-2kg altın ile 2-3kg gümüş ve bakır madeni elde ediliyor.
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Bu arada, 7000 eski cep telefonu ortalama 1 ton ağırlığında oluyor. 7000 tane telefonun ayrıştırılması zor gibi gözükse de, işletme tesisleri telefonları eriterek değerli madenleri kolayca ayrıştırabiliyor.
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Eski telefonlar şimdi çok değerli
Geçmiş dönemlerde herkesin elinde olan vazgeçilmez tuşlu, ağır fakat sağlam olan eski nesil cep telefonları şimdilerde çok farklı amaçlar için kullanılıyor. Eski cep telefonları değerli madenleri içlerinde barındırıyor ve geri dönüşüm şirketleri tarafından çeşitli ülkelerde parçalar haline getirilerek değerlendiriliyor.

Akıllı telefon kullananlar dikkat: Eski telefonunuzu sakın atmayın
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Sonrasında aldığımız kasayı parçalarına ayırıyoruz.
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İçinden çıkan ön yüzdeki kartı çıkarıyoruz.
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Eski telefonumuzun için açıp bataryasını çıkarıyoruz.
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Küçük dokunuşlarla kendi powerbank cihazımızı yapmaya başlıyoruz.
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Peki powerbank nasıl yapılır? İşte aşamaları...
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Ve küçük işlemlerle powerbank hazır.
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