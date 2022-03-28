EasyCep'e 11 milyon dolar yatırım

2018 yılında Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından Türk tüketicisini yenilenmiş elektronik cihaz ile tanıştırma vizyonu ile kurulan ve yenilenmiş elektronik cihaz alım satımında yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

Re-Pie Portföy’ün, EasyCep için kurduğu GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) üzerinden 6 milyon dolar yatırım yaparak liderlik ettiği yatırım turunda Colendi ve PlatformXIT de yer aldı.

‘Yurtdışındaki pazarlara adım atacağız’

Yatırım turuna ilişkin açıklamalarda bulunan EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, şirketlerinin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarının, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyduğuna dikkati çekti. Özdemir, “Ülkemizde bir sektörün inşasına öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Bu yeni kaynağı daha çok insanı yenilenmiş elektronik cihazla tanıştırmak ve iş modelimizi başka ülkelere taşımak için kullanacağız. Özellikle yeni tesisimizde istihdam edeceğimiz 350 teknisyen ile her ay 150 bin cihazı yenileme kapasitesine ulaşacağız. Yatırımcılarımızla birlikte yaratacağımız sinerji bizi yeni pazarlarla buluşturacak’’ dedi.

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‘EasyCep’in iş modeline inanıyoruz’

Re-Pie Genel Müdürü Alim Telci ise, EasyCep’in iş modeli ve sağladığı katma değer ile her kesime hizmet ettiğinin altını çizdi. “EasyCep faaliyetleri ile cari açığı azaltırken, herkese güvenli ve ekonomik cihaz erişimi sağlıyor. Kullandığı teknoloji ile küresel olarak büyümesi ve ölçeklenmesi de gayet kolay. Yatırımcılarımıza böyle bir ürün sunabildiğimiz için mutluyuz.” dedi.

Yatırım turunda yer alan Colendi CEO’su Bülent Tekmen, “Yenilenmiş cihazlara verilen taksit imkânı, Colendi’nin kredi skorlama algoritması ve şimdi al sonra öde özelliği (buy now pay later) ile birlikte hayata geçireceğimiz platformumuzda birçok yeni özelliği de ilk kez kullanıcılarımıza sunacağız. Stratejik ortak olduğumuz EasyCep ile uluslararası pazarlarda birlikte hareket ederek büyüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Yenilenen cihazlara 1 yıl garanti

EasyCep, Ticaret Bakanlığı’ndan 2021 yılında aldığı lisans ile akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği yenileme ve satışı alanında faaliyet gösteriyor. Geliştirdiği algoritmik aplikasyon sayesinde her yerde cihaz fiyatlaması yapabilen EasyCep, web sitesi, mağazaları, mobil uygulaması, entegre olduğu perakende ve pazaryeri platformları üzerinden topladığı cihazları yenileyerek 1 yıl garanti ile yine aynı kanallardan satışa sunuyor.

Pazar 2026’da 1,5 milyar dolara ulaşacak

Türkiye’de Ekim 2021’de yürürlüğe giren düzenleme ile yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü, daha sonra gelen başka bir düzenleme ile de 12 aya kadar taksit imkânı getirildi. KDV indiriminin olumlu etkisi ile kayıt dışı olarak el değiştiren cep telefonlarının kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılması bekleniyor. Yenilenmiş elektronik cihaz pazarının 2026 yılına kadar 1,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa’daki yenilenmiş elektronik cihaz pazarı, yeni cihaz pazarının yüzde 18’ine denk geliyor.

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