Ekim verisi açıklanan ülkeler içinde en iyi görünüm: Sanayiden güçlü mesaj

Sanayiden ihracata atılan adımlarla yeni tip koronavirüs sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini en az hasarla atlamaya çalışan Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerinde yukarı yönlü ivme devam ediyor. Son gelen sanayi üretim, ciro endeksi ve perakende satış endeksi de bunu doğruluyor. Türkiye sanayi üretim endeksinde birçok ülkeyi geride bırakarak en güçlü iyileşmeyi gösteren ülke olurken sanayi üretiminin yanı sıra perakende satış endeksi ve ciro endeksindeki yükselişler de ekonomik faaliyetlerin daha da hızlandığı şeklinde yorumlandı.

Varank, hedeflerinin, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak ve finansal istikrarı güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

BEKLENTİ YÜZDE 8’Dİ

Ekim ayındaki yükselişte sanayi başı çekerken, sanayi üretim endeksi, aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 artış gösterdi. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyordu. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı öngörülmüştü.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK BAZDA %12 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan perakende satış endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4,3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,7 artış gerçekleşti. Satış hacmi, yıllık bazda yüzde 12 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,5 yükseldi. Cari fiyatlarla perakende ciro ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 artış gösterdi. Perakende ciro ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4,2, gıda dışı satışlarında (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2,1 artış görüldü.

REKLAM

CİRODA LİDER SANAYİ VE İNŞAAT

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ekimde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 38,5, inşaat ciro endeksi yüzde 21,5, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi de yüzde 8,8 artış kaydetti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,9 arttı. Ekimde bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 1,3, ticaret ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi de yüzde 5,1 artış gösterdi.

REKLAM

TÜRKİYE İLK SIRADA GELİYOR