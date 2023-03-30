Elon Musk da imzaladı: Yapay zekayı durdurun

Elon Musk, bir grup yapay zekâ uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticileri ile birlikte imzaladıkları açık mektupta, gelişmiş yapay zekânın (AI) topluma ve insanlığa olan risklerine vurgu yaparak, OpenAI’ın yeni piyasaya sürdüğü yapay zekâ sohbet robotu GPT-4’ten daha güçlü bir sistem geliştirmeye altı ay ara verilmesi için çağrı yaptı. Kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute’un yayımladığı ve Musk dahil 1,000’den fazla kişinin imzaladığı açık mektup, bu tarz yapay zekâ robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zekâ robotlarının geliştirilmesine ara verilmesini talep etti.

Çeşitli kurumlara çağrı yapıldı

Mektupta, “Güçlü yapay zekâ sistemleri, yalnızca bunların etkilerinin olumlu ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir” diye belirtildi. Mektupta, insanlarla rekabet eden yapay zekâ sistemlerinin ekonomik ve siyasi aksamalar bakımından topluma ve medeniyete yönelik riskleri ayrıntılı olarak açıklandı ve yapay zekâ geliştiricilerinin denetim için politikacılarla ve düzenleyici kurumlarla çalışması için çağrı yapıldı.

İmza atanlar arasında Google'dan isimler de var

Mektubu imzalayanlar arasında, otopilot sistemleri için yapay zekâdan faydalanan ABD’li elektrikli araç şirketi Tesla’nın TSLA.O CEO’su Elon Musk, Stability AI CEO’su Emad Mostaque, Alphabet’in GOOGL.O DeepMind birimindeki araştırmacılar ve önde gelen yapay zekâ geliştiricileri Yoshua Bengio ve Stuart Russell bulunuyor. Avrupa Birliği’nin veri tabanına göre, Future of Life Institute’un baş finansörleri Musk Foundation, Londra merkezli Founders Pledge ve Silicon Valley Community Foundation.

Europol de uyarıda bulundu

Avrupa Polis Teşkilatı Europol de Pazartesi günü yaptığı açıklamada ChatGPT gibi gelişmiş yapay zekâ robotlarının oluşturduğu hukuki ve etik sorunlardan bahsederek, bu tarz sistemlerin elektronik ortamlardaki dolandırıcılık teşebbüsleri, dezenformasyon ve siber suçlar için kötüye kullanılma potansiyeli konusunda uyardı.

Microsoft’un desteklediği OpenAI’ın geçen yıl ChatGPT’yi piyasaya sürmesinden bu yana rakipler de benzer yazılımlar geliştirmeyi hızlandırmışlar ve pek çok şirket ürünlerinde gelişmiş yapay zekâyı kullanmaya başlamıştı.





Future of Life sözcüsünün Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, OpenAI’ın genel müdürü Sam Altman söz konusu açık mektubu imzalamadı. OpenAI ise konuyla ilgili soruları henüz yanıtlamadı.







