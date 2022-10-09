​En fazla IMEI kaydı yapılan marka Samsung.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, 2022 yılının ikinci çeyreği incelendiğinde 2,9 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı. Marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yüzde 55’e yakını Samsung, Apple ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu. Listede Samsung lider olurken onu Redmi, OPPO, Tecno, General Mobile, Reeder, POCO (Xiaomi markası) ve Realme izledi.

CEP TELEFONUYLA AYDA 560 DAKİKA

Rapora göre, mobil abone sayısı 88,5 milyona ulaşırken, mobil abone yaygınlığı da yüzde 104,6 seviyesinde oldu. Mobil abonelerin 82,4 milyonu 4,5G aboneliğini tercih etmiş durumda.

4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 93’ünü oluşturdu. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde yapıldı. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonuyla aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

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Fiber internet son sürat

Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaşıldı. Fiber internet abone sayısı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçti. Genişbant internet abone kullanımları da 2022 yılı ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdi.