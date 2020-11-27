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Teknoloji Epic Gamesin bu haftaki ücretsiz oyunu MudRunner
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: MudRunner

Birçok kişi tarafından Sibirya evreninde geçmesi nedeniyle tercih edilen 70 TL'lik of-road simülasyon oyunu MudRunner ücretsiz hale geldi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
MudRunner
MudRunner

Koronavirüsetkisiyle beraber video oyunlarına duyulan ilgi önemli oranda arttı. Dolayısıyla oyun geliştiricileri de bu noktada biraz cömert davranıp zaman zaman hem konsol hem de bilgisayarlar için ilgi çekici oyunları ücretsiz hale getirebiliyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde GTA 5 için benzer durum yaşanmıştı. Şimdi ise daha düşük profilli olsa da epey ilgi çeken MudRunner ücretsiz halegeldi.

    MudRunner nedir? Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan of-road silümasyon oyunu.Windows'un yanı sıra konsol tarafında PlayStation 4 ve Xbox One için de özel sürümleri var. Mobil tarafta oynamak isteyenler de hem Android hem de iOS'da oyunu indirebilirler.

Epic Games Store üzerinden hiçbir ödeme yapmadan indirilip oynanabilen MudRunner, evde sıkılan ya da boş zamanlarında eğlenceli zaman geçirmek isteyenler için epey ilgi çekici oyunlardan biri.

Epic Games, bu hafta birçok kişinin severek oynadığı MudRunner'ı ücretsiz hale getirdi. Ancak kısa bir süre için...

Epic Games, oyun hakkında şu bilgileri veriyor:

  • MudRunner, oyuncuları sürücü koltuğuna oturtan ve onları zorlu Sibirya ortamlarında yanlarında rehber olarak sadece bir harita ve pusula ile inanılmaz arazi araçlarını kullanmaya iten nihai bir off-road deneyimidir.

Tek yerine çoklu oyunculu olarak da oynayabilirsiniz.

Toplamda 18 arazi aracından oluşan epey geniş yelpazenin sunulduğu oyundaki Sibiryaevreni epey dikkat çekici. Ayrıca aşırı derecede gerçekçigrafikler oyunun başında uzun süre kalkmadan zaman geçirmeniz için fırsat oluşturuyor. Tek başınıza oynayabileceğiniz gibi isterseniz 4 kişiye kadar çok oyunculu olarak da oynayabilirsiniz.

MudRunner, sabırla ilerlemek ve eski bir kamyon sürerek içinde bulunduğu Sibirya ortamından keyif almak isteyenler için birebir.

Bu arada MudRunner'ın aslında herkese hitap etmediğini, daha çok niş bir kitleyi hedeflediğini de belirtmek gerekiyor. Oyunda hantal bir kamyonu sürerek ormanların içinde ilerliyor ve çamura bakıpçıkıyorsunuz. Nereye gittiğinizi anlamak için bir harita ve pusuladan başka bir şeyiniz yok. Kağıt üzerinde çok uzun görünmese de aslında oyunun karmaşık fiziği sayesinde zaman anlamında sabrı test eden bir yanı da var. Normalde 70 TL olan oyun bu hafta ücretsiz. Aşağıdaki bağlantıdan EpicGames'e ulaşarak indirebilirsiniz.

MudRunner (Epic Games)

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