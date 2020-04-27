Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Excalibur laptop serisi yenileniyor
DİĞER

Excalibur laptop serisi yenileniyor

En son teknolojik donanımları kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Türkiye'nin güçlü markası Casper Excalibur, oyun dünyasını sarsacak yepyeni model ve seçenekleri ile mayıs ayında oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Excalibur serisinin yeni modelleri, en son teknolojiler ile oluşturarak yüksek performans arayan kullanıcılara yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunuyor.
Excalibur serisinin yeni modelleri, en son teknolojiler ile oluşturarak yüksek performans arayan kullanıcılara yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunuyor.

En yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları ve tasarımcılar için özel olarak tasarlanan Excalibur bilgisayar G770, G900 ve yeni çıkan bilgisayarı Excalibur G780, Intel 10.Nesil işlemci, yeni ekran kartı seçenekleri ve geniş renk seçeneklerine sahip RGB klavyeleri ile yenilendi. Excalibur serisinin yeni modelleri, en son teknolojiler ile oluşturarak yüksek performans arayan kullanıcılara yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunuyor.

Ekran teknolojileri alanında öne çıkan 240Hz ekranı ile Excalibur G900, ince çerçeve ve geniş ekranı buluşturarak 17” ekran boyutu ile Excalibur G780, farklı donanımlarıyla ile yenilenen Excalibur G770, oyun ve performans dünyasının sınırlarını zorlayacaklar. Intel 10. Nesil işlemcileriyle yenilenen Excalibur serisi, yeni dizüstü bilgisayarları, oyunculara maksimum performans, üst düzey gerçeklik algısı ve kesintisiz oyun keyfi vadediyor.

Efsaneler yakışan güç Casper Excalibur G900:
Oyun dünyasının en yüksek teknolojilerini bir arada bulunduran Excalibur serisi, G900 modeli ile 240Hz ekran farkını sizlere sunuyor. Excalibur G900, Intel'in en güncel işlemcisi olan 10. Nesil işlemcisi ile oyun ve performans arayanlara daha güçlü ve daha benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. NVIDIA’nın en yeni ekran kartları ve farklı opsiyonlarıyla donanan Excalibur G900, oyun oynayanlara ve performans arayanlara zengin konfigürasyon seçenekleri sunuyor. Excalibur G900 bilgisayarı, daha önceki yıllarda olduğu gibi farklı konfigürasyon seçenekleriyle www.casper.com.tr adresinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmek-tedir.

Ailenin en geniş ekranlı yeni üyesi Casper Excalibur G780:
Oyuncular, tasarımcılar ve mimarlar gibi performans arayanlar için özel olarak tasarlanan Excalibur G780, 17” ekranı ve ince çerçevesiyle dizüstü bilgisayar dünyasında sınırlarını zorlamaya aday. Piyasaya yeni çıkacak olan Excalibur G780; Intel 10. Nesil işlemcisi, RTX ekran kartı, 144HZ ekranı ve 8mm’lik ince çerçevesi ile kullanıcılarına sınırsız ekran deneyimi yaşatmak için hazırlanıyor. Excalibur G780 bilgisayarı, www.casper.com.tr sitesinde dilediğiniz gibi konfigüre ederek, bilgisayarınızı isteklerinize göre tasarlayabilirsiniz.

Yenilenen Casper Excalibur G770:
Oynanan oyunlara, kullanılan programlara ve bütçelere göre birçok seçenek sunan Excalibur G770, işlemci, ekran kartı, RAM gibi donanımların seçeneklerini arttırıyor. 5mm’lik ince çerçevesi, Intel 10. Nesil işlemci ile Excalibur G770, ihtiyaçlarınız doğrultusunda performansınıza yön verebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Excalibur G770 bilgisayarını Casper’ın kendi sitesinde sunmuş olduğu konfigüratör özelliği ile farklı işlemci seçenekleri, ekran kartı seçenekleri, ram seçenekleri ile bilgisayarınızı istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz.

Mayıs ayında piyasaya çıkacak olan Casper Excalibur ailesinin yeni üyeleri yüksek işlemci performansları ile profesyonelleri ve oyun severleri yeni deneyimlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Abone Ol Google News
İsveçli bakan güldürdü

İsveçli bakan güldürdü

​Korona hastasına ambulans göndermeyen sağlık sistemlerini övdü.
LGBT lincine CHP de katıldı!

LGBT lincine CHP de katıldı!

Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi.
Odatvden mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Teşekkür edemediler!

Teşekkür edemediler!

​Yunanistan Türkiye'nin yardımını görmezden geldi.
Böyle götürüldüler

Böyle götürüldüler

​El Salvador'da hücre cezası koronavirüs dinlemedi!
LGBT lobisi <br>baroya soruşturma

LGBT lobisi
baroya soruşturma

Ali Erbaş'ı hedef gösterip linç ettirdiler...

Üretim<br>yeniden başladı

Üretim
yeniden başladı

On binlerce çalışan fabrikaların yolunu tuttu.
Çin'de "normale" dönen hayat

Çin'de "normale" dönen hayat

Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın!
Amazon Ormanları değil Avcılar

Amazon Ormanları değil Avcılar

​Ağaçlar papağanlarla doldu, görenler bir daha baktı.
O kişi ben değilim!

O kişi ben değilim!

Tüm şehir bin TL'lik yardıma başvuran Ferrari sahibini konuşuyor.
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...
Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.
Haziranı bekliyorlar

Haziranı bekliyorlar

100 masalı restoran belki 20 masasını açacak.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

İndirimin ardından litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.