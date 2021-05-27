Teknoloji Facebook koronavirüsün insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı
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Facebook koronavirüsün insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan yapımı olduğu yönündeki paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada koronavirüs salgınının değişen doğasına ayak uydurmak için sağlık uzmanlarıyla çalışmaya devam edileceği, yeni gerçekler ve eğilimler ortaya çıktıkça Facebook politikalarının düzenli olarak güncelleneceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Facebook o yasağı kaldırdı! İşte ayrıntılar
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Facebook'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19'un kökenine ilişkin devam eden araştırmalar ışığında ve halk sağlığı uzmanlarına danışmamız sonucunda, Kovid-19'un insan yapımı olduğu veya üretildiği iddialarını artık engellemeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının değişen doğasına ayak uydurmak için sağlık uzmanlarıyla çalışmaya devam edileceği, yeni gerçekler ve eğilimler ortaya çıktıkça Facebook politikalarının düzenli olarak güncelleneceği kaydedildi.

Facebook, Şubat 2021'den bu yana, Kovid-19'un insan yapımı veya üretimi sonucu ortaya çıktığı yönündeki paylaşımlara, "yanıltıcı sağlık iddialarının bir parçası" olduğu gerekçesiyle izin vermiyordu.

Biden, Kovid-19'un kökenine ilişkin istihbarattan çalışma istedi

ABD Başkanı Joe Biden da dün, istihbarat kurumlarından Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurmuştu.

ABD'li araştırmacıların, virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin, virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, ancak ay başında bu konuda bir rapor aldığını ve konunun takipçisi olduğunu ifade etmişti.

Diğer yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 23 Mayıs'ta çıkan ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının, virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Trump yönetimi Kovid-19 konusunda Pekin'i suçlamıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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