Facebook’un çocuk ‘istismarı’ ​

Facebook’un eski çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan şirket içi belgeler sonrası ABD’li sosyal medya devine yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken, platformun 6 yaşına kadar çocukları ürün olarak gördüğü ve hedefine koyduğu ortaya çıktı. ABD merkezli televizyon kanalı NBC News’in, Facebook’un iç kaynaklarına dayandırarak hazırladığı rapora göre şirket, 6 ila 17 yaş arasındaki çocuklar ve gençleri platforma dahil etmek üzere proje geliştirmek için birim kurdu. Facebook’un daha önce de algoritmalar aracılığıyla yalan haberler ve nefret söylemlerini ön plana çıkararak gelir elde ettiği kanıtlanmıştı.

Mark Zuckerberg

AMAÇ KULLANICIYI ARTIRMAK

Rapora göre Facebook, kullanıcı tabanını genişletmek üzere, küçük çocukları hedefleyen ürünler oluşturmaları için çok sayıda çalışan işe aldı. Belgelerde şirketin hedef kitlesini 6-9 yaş grubu, 10-12 yaş grubu, 13-15 yaş grubu, 16-18 yaş grubu ve yetişkinler olmak üzere 5 kısma ayırdığı görüldü. Araştırmacılar, ortaya çıkan belgelerin, Facebook’un genç kullanıcıları olabildiğince erken yaşta platforma çekmek için uzun süredir üzerinde çalıştığı projenin bir parçası olduğunu belirtiyor.

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SKANDALI SAVUNDU

Olayın ortaya çıkmasının ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada, medyaya sızan belgelerin bağlamından koparıldığı öne sürüldü. Facebook’un (yeni ismi Meta) resmi internet sitesinde yayımlanan metinde, “Rekabetçi bir alanda faaliyet gösteren şirketler, genç nesillere hitap etmek için çaba sarf ediyor. Rakiplerimizin de aynı şeyi yaptığını düşünürsek, Facebook bu işi yapmasaydı asıl o zaman haber değeri olurdu” sözleriyle skandalı savundu.

TEPKİLER DİNMİYOR

Mark Zuckerberg’ün kurucusu olduğu sosyal medya devinin, okul çağına henüz ulaşmış çocukları hedefe koymasına tepki yağdı. Çocukların ticari meta haline gelmesine karşı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Fairplay’in yönetici direktörü Josh Golin, “Facebook, platformlarını gençler için daha az zararlı hale getirmek yerine, küçük çocukları tuzağa düşürmeye çalışıyor” derken, çocuklar için güvenli teknoloji çalışmalarıyla bilinen Common Sense Media’nın kurucusu James Steyer ise “Facebook ile Instagram, çocuklar ve gençler konusunda güvenilmez olduklarını defalarca gösterdi” ifadelerini kullandı.

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