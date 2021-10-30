Facebook’un yeni adı “Meta” oldu: Twitter ti'ye aldı

Facebook Inc.’nin altındaki Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR, artık “Meta” markası altında konumlandırılacak. Yeni adı “Meta”yı duyuran Facebook, sanal evreni metaverse platformunu da tanıttı. Facebook’un metaverse platformunun adı Horizon oldu. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi" dedi.

"SOSYAL BAĞLANTININ BİR SONRAKİ BÖLÜMÜNE HOŞ GELDİNİZ"

Yapılan açıklamaya göre Meta'nın odak noktası, metaverse’ü hayata geçirmek ve insanların bağlantı kurmasına, topluluklar bulmasına ve işletmeleri büyütmesine yardımcı olmak olacak.

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Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp uygulamalarının adının aynı kalacağı belirtilen açıklamada, "Meta, üç boyutlu olarak oynayacağımız ve bağlanacağımız bir yer olan metaverse'ü oluşturmaya yardımcı olacak. Sosyal bağlantının bir sonraki bölümüne hoş geldiniz" denildi.

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TWİTTER DALGA GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından Twitter, Facebook'un isim değişikliği ile dalga geçti. Twitter resmi hesaptan yaptığı paylaşım şu ifadeleri kullandı: "Büyük haber şaka şaka, hala Twitter"

BIG NEWS lol jk still Twitter — Twitter (@Twitter) October 28, 2021