Teknoloji Google dil bariyerini yıkıyor Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz
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Google dil bariyerini yıkıyor: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz

Google, geçtiğimiz gün düzenlenen I/O 2022 etkinliğinde yeni ürünlerini ve yazılımlarını tanıttı. En çok dikkat çeken ürünlerden biri ise dil bariyerlerini yıkacak olan artırılmış gerçeklik gözlüğü oldu.

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Google yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı: Artırılmış gerçeklik gözlüğü ne zaman çıkacak?
Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünün tanıtımını yaptı.

Google‘ın geleneksel geliştirici konferansı Google I/O 2022 için beklenen gün geldi. Şirket, yeni yazılımlarını ve sürpriz donanımlarını geçtiğimiz akşam etkinlikte tüm dünyayla paylaştı. I/O 2022‘nin en dikkat çeken ürünleri ise Android 13, Pixel 6a, Pixel 7 serisi ve Pixel Watch oldu. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı tek şey bunlar değil.

Daima geleceğe yatırım yapmasıyla tanınan Google, son olarak tüm dünyadaki insanları bir araya getirecek yeni teknolojilerini de sevenleriyle paylaştı. ShiftDelete'de yer alan habere göre dil bariyerlerini yıkan ve dünyadaki tüm insanları bir araya getiren artırılmış gerçeklik gözlüğü ise bunlardan en çok ilgi çeken oldu.

Google’dan tüm dillerden anlık çeviri yapan gözlük geliyor

Otomatik çeviri sistemleri her geçen gün daha da yayınlaşıyor. Hatta sesli olarak bile kullanıcılara bunu sağlayan teknolojiler günümüzde aktif bir şekilde kullanılıyor. Ancak işleri bir adım öteye taşıyan Google, söz konusu özelliği artırılmış gerçeklik ile birleştiriyor.

  • Yeni bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışan şirket, en basit haliyle size gerçek hayatta altyazı desteği sunacak. Üzerindeki mikrofonlar ile karşınızdaki kişiyi dinleyen gözlük, konuşulan dili anlayacak ve çevirisini sağlayarak artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sizlere sunacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olan ürünün ne zaman ya da ne kadara çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Yine de çıktığı gibi kullanıcıların ilgisini çekebilecek ve dünyadaki dil bariyerini yıkabilecek bir ürüne benziyor.

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti
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Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi'ni duyurdu. İçlerinde en çok konuşulan ise seri üretimde son aşamaya gelinen e-Pasaport oldu. Fakat bugün, yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti.
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EHLİYET ÜZERİNDE TOGG SİLÜETİ OLACAK!<br><br>ShiftDelete'de yer alan habere göre önümüzdeki dönemde ehliyetlerin üzerine sıradan bir otomobil yerine Togg silüeti konacak. Hatta emniyet kemeri ve sürücünün olduğu bir araba olacağı belirtildi.
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Bununla birlikte kimliklerde buradaki çipe yüklenebilecek. Ayrıca AB ve ISO regülasyonları ile uyumlu hale getirildi.
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Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:<br><br>Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar, inşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz...
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Yeni yerli e-pasaportumuz, TÜBİTAK AKİS İşletim Sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahip. Yeni yerli e-pasaportta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılmıştır. Tasarımı, özgün bir tasarımdır...
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Pasaportun her sayfasında, ülkemizin bir şehrine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak.
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Yapılan açıklama içerisinde daha önce Avrupa'daki bir firma tarafından üretilen e-Pasaportların, bundan sonra yerli olarak imal edileceği söylendi. Devam eden çip krizi nedeniyle ilgili firmanın tedarik konusunda sıkıntı yaşaması sonucu yerli olması yönünde adımların atıldığı ve kısa sürede seri üretime başlanacağı belirtildi. Ayrıca pasaportların üzerindeki Turkey ibaresinin Türkiye olarak değiştirileceği söylendi.
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Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti
Geçtiğimiz günlerde yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi duyuruldu. Yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.

Chrome kullanıcılarına Google'dan önemli uyarı: Kritik bir açık saptandı tarayıcınızı güncelleyin
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Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome'da 23 Mart'ta önemli bir açık keşfedildi.<br><br>
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JavaScript motorunda yer alan açığa CVE-2022-1096 adı verildi. Hackerlar, açığı Google'dan daha önce buldu. Bu tür açıklara sıfır-gün deniyor.
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Google, açıktan nasıl yararlanıldığı veya nelere yol açtığı hakkında henüz herhangi bir detay paylaşmadı.<br><br>
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Teknoloji devi, şimdiye dek tek bir açığa özel acil durum ilan edip güncelleme yayımlamamıştı. Ancak CVE-2022-1096'nın düzeltilmesi için 4 gün önce güvenlik yaması sunuldu. Bu durum, açığın ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.<br><br>
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Kullanıcıların tarayıcılarını 99.0.4844.84 numaralı Chrome sürümüne güncellemesi gerekiyor.<br><br>
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Güncelleme nasıl yüklenir?<br><br>Google Chrome'da menüye girerek \"Yardım\" ve ardından \"Google Chrome hakkında\" seçeneğine tıklayın.
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Eğer güncelleme mevcutsa otomatik olarak inmeye başlıyor.
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Güncelleme yüklendikten sonra tarayıcınızı yeniden başlatmayı aklınızdan çıkarmayın.
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Öte yandan yamanın, 3,2 milyar kullanıcının hepsine ulaşması birkaç gün sürebilir.<br><br>
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Chrome kullanıcılarına Google'dan önemli uyarı: Kritik bir açık saptandı tarayıcınızı güncelleyin
Dünyada en çok kullanıcıya sahip tarayıcısı olan Google Chrome'da önemli bir açık keşfedildi. Google, kullanıcıların tarayıcılarını 99.0.4844.84 numaralı Chrome sürümü ile güncellemesi gerektiğini belirtti.


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