Google dil bariyerini yıkıyor: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz

Google‘ın geleneksel geliştirici konferansı Google I/O 2022 için beklenen gün geldi. Şirket, yeni yazılımlarını ve sürpriz donanımlarını geçtiğimiz akşam etkinlikte tüm dünyayla paylaştı. I/O 2022‘nin en dikkat çeken ürünleri ise Android 13, Pixel 6a, Pixel 7 serisi ve Pixel Watch oldu. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı tek şey bunlar değil.

Daima geleceğe yatırım yapmasıyla tanınan Google, son olarak tüm dünyadaki insanları bir araya getirecek yeni teknolojilerini de sevenleriyle paylaştı. ShiftDelete'de yer alan habere göre dil bariyerlerini yıkan ve dünyadaki tüm insanları bir araya getiren artırılmış gerçeklik gözlüğü ise bunlardan en çok ilgi çeken oldu.

Google’dan tüm dillerden anlık çeviri yapan gözlük geliyor

Otomatik çeviri sistemleri her geçen gün daha da yayınlaşıyor. Hatta sesli olarak bile kullanıcılara bunu sağlayan teknolojiler günümüzde aktif bir şekilde kullanılıyor. Ancak işleri bir adım öteye taşıyan Google, söz konusu özelliği artırılmış gerçeklik ile birleştiriyor.

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Yeni bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışan şirket, en basit haliyle size gerçek hayatta altyazı desteği sunacak. Üzerindeki mikrofonlar ile karşınızdaki kişiyi dinleyen gözlük, konuşulan dili anlayacak ve çevirisini sağlayarak artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sizlere sunacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olan ürünün ne zaman ya da ne kadara çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Yine de çıktığı gibi kullanıcıların ilgisini çekebilecek ve dünyadaki dil bariyerini yıkabilecek bir ürüne benziyor.

FOTOĞRAF 9 Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi'ni duyurdu. İçlerinde en çok konuşulan ise seri üretimde son aşamaya gelinen e-Pasaport oldu. Fakat bugün, yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti. EHLİYET ÜZERİNDE TOGG SİLÜETİ OLACAK!<br><br>ShiftDelete'de yer alan habere göre önümüzdeki dönemde ehliyetlerin üzerine sıradan bir otomobil yerine Togg silüeti konacak. Hatta emniyet kemeri ve sürücünün olduğu bir araba olacağı belirtildi. Bununla birlikte kimliklerde buradaki çipe yüklenebilecek. Ayrıca AB ve ISO regülasyonları ile uyumlu hale getirildi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:<br><br>Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar, inşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz... Yeni yerli e-pasaportumuz, TÜBİTAK AKİS İşletim Sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahip. Yeni yerli e-pasaportta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılmıştır. Tasarımı, özgün bir tasarımdır... Pasaportun her sayfasında, ülkemizin bir şehrine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak. Yapılan açıklama içerisinde daha önce Avrupa'daki bir firma tarafından üretilen e-Pasaportların, bundan sonra yerli olarak imal edileceği söylendi. Devam eden çip krizi nedeniyle ilgili firmanın tedarik konusunda sıkıntı yaşaması sonucu yerli olması yönünde adımların atıldığı ve kısa sürede seri üretime başlanacağı belirtildi. Ayrıca pasaportların üzerindeki Turkey ibaresinin Türkiye olarak değiştirileceği söylendi. Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti Geçtiğimiz günlerde yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi duyuruldu. Yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.

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