Google'dan 29 Ekim'e özel doodle

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GÜNDEM
İletişim Başkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video: İstiklal Harbi'ni veren şanlı Türk milleti zilleti reddetti
FOTOĞRAF 19
Cumhuriyetin 99'uncu yılına armağan olacak TOGG'un ilki bugün banttan inecek.
Gemlik'teki yerli otomobil fabrikası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Sabah'a konuşan ünlü isimlerin, tasarımı ile hayran bırakan yerli ve milli otomobil TOGG hakkında değerlendirmelerde bulundu.
\"SANAYİ ATAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ GÜÇ GÖSTERGESİ\"
TOLGAHAN SAYIŞMAN: Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.
\"BU YÜZYIL HAVADA, KARADA VE DENİZDE TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLACAK\"
UĞUR IŞILAK: TOGG sadece bir otomobil değil; bir ufuk, bir umut, bir öz güven, bir yol haritasıdır gençlerimiz için. Hem karada, hem havada, hem denizde bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Başarı tesadüf değildir; inanç ister, azim ister, kabiliyet ister. Bu da fazlasıyla Türk Milletinde var. TOGG'umuz hayırlı olsun.
\"ÇEVRECİ, MUHTEŞEM DETAYLARA SAHİP, İKNA EDİCİ BİR TASARIMI VAR\"
WİLMA ELLES: Arabalarla her zaman çok ilgili olmuşumdur. TOGG markası çok muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, ayrıca mükemmel detayları ile ikna edici bir tasarıma sahip. TOGG bu özellikleri ile şimdiden dünyadaki rakipleri ile yarışıyor. Çok gurur verici bir çalışma. Kullanmayı çok isterim.
\"ÜLKE VE MİLLETTEN DÜŞMANLARINA İNAT GENÇLERİMİZ DAHA ÇOK ŞEY YAPACAKLAR\"
YAVUZ BİNGÖL: Olmaz denilen her şeyi yapan bir ülkenin vatandaşı olmaktan son derece gurur duyuyorum. Bu güzel ülkenin insanları yeter ki bir olsunlar. O zaman başaramayacakları hiçbir şey yok. Yıllarca Batı hayranlığı ile büyümüş, Batı'da gelen her türlü bilgi ve belgeye inanmış, onların düşünce akımlarına kapılmış bir gençlik artık yok. İç dinamiklerine güvenmiş, ülkesini ve milletini her şeyden çok seven bir gençlik var. Ben gençlerimize güveniyorum. Bu millet ülkesine, devletine aşık bir millettir. Türk gençlerini izlemeye devam etsinler. Ülke ve millet düşmanlarına inat gençlerimiz daha çok şey yapacaklar. TOGG arabamız milletimize hayırlı, uğurlu olsun.
\"ALIP KEYİFLE KULLANACAĞIM\"
TAMER KARADAĞLI: Gerçekten çok merakla bekliyorum. Türkiye için heyecan ve gurur verici. Başarılı olacağından şüphem yok. Bende alıp keyifle kullanacağım. Bugün yapılacak açılışı heyecanla bekliyorum.
\"GURUR VERİCİ, TARİHİ BİR GÜN\"
CHEF MEHMET YALÇINKAYA: Bizim için gerçekten gurur verici ve tarihi bir gün. Burada olup yerli otomobilimiz TOGG'un açılış töreninde olmaktan gurur duyuyorum.
\"BENİ EN ÇOK BU ÖZELLİĞİ ETKİLEDİ\"
EBRU ŞALLI: TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık cok yaygın ve tercih ediliyor. Ayrıca TOGG otomobilimizde beni en cok etkileyen kısım ise sadece 30 dakikada aracın sarjının %80 inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabi... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum.
\"NEDEN BİZİM DE ÜRETTİĞİMİZ BİR ARABAMIZ YOK LAFINA SON VERİYORUZ\"
RAGIP SAVAŞ: TOGG, benim için gurur verici, heyecan verici bir oluşum. Yıllardır, neden bizim de ürettiğimiz bir otomobilimiz yok lafına son veriyoruz artık. Heyecanla bekliyorum, almak için sabırsızlanıyorum. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim…
\"CUMHURİYETİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"
SELÇUK YÖNTEM: Yerli otomobil üretimi Türkiye için çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanım olacak. Bu üretimi çok önemsiyorum. Bir gün kısmet olursa ben de kullanmak isterim.
\"İLK SAHİP OLANLARDAN OLMAK GİBİ BİR İSTEĞİM VAR UMARIM BAŞARIRIM\"
HAKAN AYSEV: Çok büyük bir gurur. Ben çok araba meraklısı bir insanım. Böyle bir tutkum var. Bu nedenle benim için ayrıca bir gurur. Devrim Arabası'ndan beri uzun süredir ilk yerli arabamızın üretileceği günü bekliyorduk. Ben modeli gördüğümden beri çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir tasarım, çok beğendim. Türkiye otomobilini üretmekte geç bile kaldı. Keşke daha önce yerli otomobilimizi yapabilseydik. Bir an önce satışa çıkmasını bekliyorum. Çünkü ilk alanlardan olmak gibi bir isteğim, arzum var. Umarım bu isteğimi hayata geçirmeyi başarabilirim ve ilk sahip olanlardan olurum.
\"TOGG HAKİKATEN ÇOK BAŞARILI\"
BEDİA AKARTÜRK: Bu güzel yapım için önce Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. O başına geçince zaten her şey güzel olur. TOGG hakikatten çok başarılı, çok güzel. Türkiye'nin böyle bir şeye girişmesi, böyle bir varlığı çıkarması çok gurur verici. Ben kutluyorum, tebrik ediyorum.
ALTAN ERKEKLİ: Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun
Ünlü isimlerden Togg mesajı: Gurur verici ve tarihi bir gün
Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan TOGG'un açılışı için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde fabrika açılışı gerçekleşecek. Vatandaşta büyük heyecan yaratan yerli otomobil TOGG sanat camiasında da yankı uyandırdı. İşte sanat camiasının, tasarımı ile hayran bırakan yerli ve milli otomobil TOGG hakkındaki yorumları...