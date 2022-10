Google'dan 29 Ekim'e özel doodle

\"ÜLKE VE MİLLETTEN DÜŞMANLARINA İNAT GENÇLERİMİZ DAHA ÇOK ŞEY YAPACAKLAR\"



YAVUZ BİNGÖL: Olmaz denilen her şeyi yapan bir ülkenin vatandaşı olmaktan son derece gurur duyuyorum. Bu güzel ülkenin insanları yeter ki bir olsunlar. O zaman başaramayacakları hiçbir şey yok. Yıllarca Batı hayranlığı ile büyümüş, Batı'da gelen her türlü bilgi ve belgeye inanmış, onların düşünce akımlarına kapılmış bir gençlik artık yok. İç dinamiklerine güvenmiş, ülkesini ve milletini her şeyden çok seven bir gençlik var. Ben gençlerimize güveniyorum. Bu millet ülkesine, devletine aşık bir millettir. Türk gençlerini izlemeye devam etsinler. Ülke ve millet düşmanlarına inat gençlerimiz daha çok şey yapacaklar. TOGG arabamız milletimize hayırlı, uğurlu olsun.