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Teknoloji Epic Games Storeun bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu Hitman 3
OYUN

Hitman 3 için gereken sistem gereksinimleri neler?

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu: Hitman 3

Epic Games Store, her hafta kullanıcılarına bir dizi ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu hafta da HITMAN'ın sunulan ücretsiz oyunlardan biri olacağı açıklandı. Hitman'in yanında Cyberpunk RPG Shadowrun da var. Her iki oyun da 3 Eylül'e kadar Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hitman 3
Hitman 3

HITMAN, uzun süredir devam eden ve çok sevilen bir oyun. Yeni oyunda ise suikatsçiye yumuşak bir yeniden başlatma görevi veriliyor. Seriyi köklerine götüren HITMAN 3'ün bir diğer özelliği ise Epic Games'e özel olması.

Hitman 3

Hitman 3 için sistem gereksinimleri neler?

Epic Games'in duyurduğu sistem gereksinimlerine göre oyunu açabilmek için orta seviye bir sistem yeterli ama oyunu yüksek çözünürlükte oynayabilmek için üst seviye bir sistem gerekiyor.

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MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
  • İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 7
  • Depolama: 50
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
  • DirectX: 11
  • Bellek: 8


ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10
  • İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
  • Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290
  • DirectX: 11
  • Bellek: 8
  • Depolama: 50
  • Desteklenen Diller: SESLENDİRME – İngilizce Metin – İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca (İspanya), Japonca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince

Hitman 3

Hitman 3 hangi güne kadar ücretsiz?

Epic Games'in duyurduğuna göre ücretsiz yayınlanan oyunun bu şekilde son indirilebileceği tarih 3 Eylül 2020 günü. Bu günden itibaren paralı olarak satın alınabilecek.

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