Huawei P60 Türkiye’de satışta

Akıllı telefon doğadan ilham alıyor ve arka panellerinde sektörün ilk Rokoko İnci Tasarımı ile modern estetiği yeniden yorumluyor. Rokoko İnci, aydınlık ve parlak bir etki sağlamak için doğal mineral inci tozunu akıllı telefona dahil ederek, her bir telefonda doğal doku elde ediyor. P60 Pro Rokoko İnci ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip, 39.999 TL Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Dizüstü bilgisayar ve tablet kategorisinin en güncel ürünleri olan MatePad 11 ve MateBook X Pro, 2 Haziran itibariyle Huawei Türkiye Online Mağazası’nda resmi olarak satışa sunuldu.