Huawei P60 Türkiye’de satışta

Akıllı telefon doğadan ilham alıyor ve arka panellerinde sektörün ilk Rokoko İnci Tasarımı ile modern estetiği yeniden yorumluyor.
Yeni amiral gemisi akıllı telefon, optik sistemler ve estetik tasarım açısından P Serisi’nin mirasını devralıyor. Cihaz tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor.
MATEPAD 11 VE MATEBOOK X PRO İÇİN DİKKAT ÇEKİCİ TASARIM
Akıllı telefon doğadan ilham alıyor ve arka panellerinde sektörün ilk Rokoko İnci Tasarımı ile modern estetiği yeniden yorumluyor. Rokoko İnci, aydınlık ve parlak bir etki sağlamak için doğal mineral inci tozunu akıllı telefona dahil ederek, her bir telefonda doğal doku elde ediyor. P60 Pro Rokoko İnci ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip, 39.999 TL Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Dizüstü bilgisayar ve tablet kategorisinin en güncel ürünleri olan MatePad 11 ve MateBook X Pro, 2 Haziran itibariyle Huawei Türkiye Online Mağazası’nda resmi olarak satışa sunuldu.