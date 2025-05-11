İçeriklerin yüzde 90’ı yapay zekadan

Yapay zekâ teknolojileri öyle bir hızla ilerliyor ki, dün edindiğimiz bilgi kısa süre içinde eskiyebiliyor. Birkaç ay öncesinde, yazılım kodlamalarının yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu konuşuyorduk. Yakın zamanda ise kodlama ve içerik üretme işlerinin tümü ondan sorulacak. Küresel teknoloji şirketi Anthropic’in üst düzey yöneticisi Dario Amodei, yapay zeka sayesinde 6 ay sonrasında kodların ve içeriklerin yüzde 90'ını yazacağını açıkladı.





1 YIL İÇİNDE HER ŞEY OTOMATİK HALE GELECEK

Amodei bununla da yetinmeyerek, yazılım geliştirmeyi bir yıl içinde otomatikleştireceğini söyledi. Yani artık kamu veya özel sektör kuruluşlarının modellemeleri yapay zeka tarafından otomatik oluşturulacak. Amodei küresel çapta ses getiren açıklamasında şunları söyledi: “Kodlama, AI'nın en fazla ilerleme kaydettiği alanlardan biri. Şu anki teknolojiyle yapay zekanın kodun yüzde 90'ını yazdığı bir dünyaya 6 ay uzaklıktayız. 1 yıl içinde, AI'nın tüm kodu yazabilecek."





YAZILIMCILAR İŞSİZ KALACAK KORKUSU

Bu haber, teknoloji dünyasını heyecanlandırsa da yazılımcıların işsiz kalacağı ve sektörün yapay zekâ tarafından yönetileceği tartışmaları da alevlendi. Uzmanlara göre ise, yazılım teknolojilerinde yeni bir döneme giriliyor. Çalışanlar artık yazılım için kafa yormak yerine, ürüne son şeklini verecek veya onu şirketinin amaçlarına uygun hale gelmesi için geliştirecek. Kısacası insana artık makinelerin koordinasyon görevi verilmiş olacak. Kodlamaya benzer şekilde sosyal medya, reklam ve TV programlarındaki içeriklerin de önemli bir bölümü yine dijitalde oluşturulacak.





SOSYAL MEDYA İÇİN YENİ DÖNEM YOLDA

Sosyal medya fenomeni veya Youtuber’ların geleceğinin sorgulanmasına neden olabilecek bu gelişme, sıradan bireylerin farklı konularda video veya resim paylaşabileceği anlamına geliyor. Son günlerde, yapay zekâ ile üretilen sosyal medya paylaşımlarını sıkça görüyoruz. Bundan sonrasında ise içerik üretimi daha rahat ve saniyeler içinde tamamlanabilecek. Gerçek ile sanal görüntüyü ayırt etmenin zor olacağı bir ortamda sosyal medya ekonomisinin de gelişmesi bekleniyor.



