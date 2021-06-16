İlk yerli nükleer pil

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, uzun ömürlü nükleer pil prototipi geliştirdi. Türkiye’de ilk defa prototip üretimi yapılan nükleer pil, askeri ve ticari uygulamalar dahil olmak üzere birçok uygulama için olanak sağlayacak. Proje sayesinde Türkiye, ABD, Çin ve Rusya’nın tekelinde bulunan nükleer pil teknolojisi pazarında yerini alacak.
DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK
Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleşen ATO Congresium’da ‘TechAnkara Proje Pazarı’ etkinliğinde 640 proje arasında yer alan Prof. Dr. Erol Kam’ın danışmanlığında Selim Aydın’ın nükleer pil çalışması, ilk 10 proje arasında dereceye girerek ‘Teknopark Ankara Ofis Ödülü’nü aldı.
- Projenin Türkiye’de ilk olduğunu aktaran Prof. Dr. Kam, “2017’de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde başlayan nükleer pil projesi için birçok farklı alanının beraber çalışması gerekti. Bu amaçla öğrencim Selim Aydın’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu projede, Bilkent Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NANOTAM) ile beraber çalışılmış ve yıllarca ciddi emek harcanmıştır. Şimdiki adı TENMAK olan kurumda, yapılan bu proje kapsamında Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur ve pilin tüm performans testleri burada yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Yerlileşme yolunda önemli bir adım atıldığını belirten Kam, “Ülkemizde ilk defa prototip üretimi yapılan nükleer pilin, ticari ürün haline getirilmesi hedeflenmektedir.” dedi.