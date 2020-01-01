Teknoloji Instagram için yaşadık
SOSYAL MEDYA

Instagram için yaşadık

Son araştırmalarla dünyada sosyal medyayı en fazla kullanan toplum olma unvanını koruduğumuz 2019, deyim yerindeyse Instagram’ın yılı oldu. Daha iyi görünmek için harcadığımız çaba içinde yan sektörlere adeta para akıttık. Mesela akıllı telefona yenilen fotoğrafçılık, altın dönemini yaşarken, saati 50 liradan girilen Instagram stüdyoları adeta para bastı. Selfie çekinmek isteyenlere çatılar, 100 liradan kiralandı. Dahası tarihi bir kare için müze ziyaretlerinde rekorlar kırıldı.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm sene mutluyduk. Çok zengin, çok genç, yakışıklı ve güzeldik. Huzurlu, bohem, lüks, teknolojik, sıradışı, maceraperest ve benzeri yerlerdeydik. Gerçekten de öyle miydik? Sosyal medya sana teşekkür ederiz. Çünkü tüm bunlar sayende oldu. 2019’a deyim yerindeyse Instagram yine damga vurdu. Önceki yıllardaki gibi popülerliğini artıran sanal mecralarda arz-ı endam edebilmek için milyonlarca lira harcadık. Mesela akıllı telefona yenilen, fotoğrafçılık mesleği altın dönemini yaşarken, saati 50 liradan resim çekilebileceğiniz Instagram stüdyoları adeta para bastı. Selfie çekinmek isteyene çatılar 100 liradan kiralanırken, müze ziyaretlerinde rekor kırıldı.

OLDUĞUNDAN FARKLI GÖRÜNMEYE DEVAM

Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sının kahve fincanı eşliğindeki resimlerde boy gösterdiği bir dönem bu. Rahmetli, kitabın ekmediğini sağlığında bu kadar yiyemedi. Hal böyle olunca, Instagram için yaşayıp, herkesin görmesini istediği ‘bizi’ oraya yükledik. Mevcut potansiyeli koklayan girişimcilerin tezgah açtığı bu online platformlar, 2020’de kazanç kapısı olmaya devam edecek. Hemen birkaç örnek daha verelim. Photoshop yapmamızı sağlayan mobil uygulamalar bu yıl sayısız farklı örneğiyle hayatımıza girecek ve her indirilen program, geliştiricisine yüzbinlerce dolar kazandıracak.

SELFIE YERİNE ŞİMDİ MODA STÜDYOLAR

Fotoğrafçılık mesleği de 2019’un kazananları arasında yer aldı. Binlerce kişi, sosyal medyada daha iyi görünmek için, resimlerine ve telefonundan yaptığı düzeltmelere güvenmeyerek fotoğraf stüdyolarının yolunu tuttu. Bu akımın bir tüketim çılgınlığı şeklinde 2020’de de sürmesini bekliyoruz. Gerçek anlamda bir profesyonelden destek almanın maliyeti 2 bin lira civarında iken; daha amatör stüdyolarda 500 ila 700 lira arasındaki rakamlara hizmet alabilirsiniz.

SAATİ 50 LİRADAN MEKANLARI AÇILDI

Piyasadan öğrendiğimize göre, eline makineyi alan bu işe girmiş durumda. Sanal dünyamızın bize sunduğu bir diğer yeni girişim alanı da Instagram deneyim mekanları oldu.

Bunlar aslında, farklı kareler yakalamanız için kurulan yerler. Kimi zaman illüzyon aynaların önünde, kimi zaman da uzay üssünü andıran dekorların önünde kendinizi bulabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl kapısında kuyruklar oluşan ve ziyaret süresini 2 saat ile sınırlandıran bu firmalar, 50 liradan başlayan giriş ücretleriyle adeta para basarken girişimcilerin de gözdesi oldu. Temiz kazanç deyimini hak eden böyle bir yatırım için önce merkezi lokasyonda yer kiralayıp, mümkünse sanal dünyanın dilinden anlayan bir iç mimara dizayn ettirmeniz yeterli.

DAMDAKİ KAÇAK GİRİŞİMCİ İŞBAŞINDA

İşler öyle bir yere geldi ki, daha iyi manzara için damlara çıktık. Mahmutpaşa’daki Valide Han’ın terasını kiralayanları unutmadık. Manzaralı fotoğraf için konsepte göre 100 ile bin lira arası para toplayanların haberleriyle şaşırdık kaldık. Bundan ilham alanların damları mesken tutup, Instagram tarifesi belirlediklerini hatırlatalım.

  • Sayesinde müzelerin ziyaretçi sayısı arttı
  • Sosyal medya çılgınlığımız, önceden pek ilgi duymadığımız müzelere de yaradı. TUİK verilerine göre, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı önceki yıla göre yüzde 33 artarak 40 milyona yükseldi. Bu sayının artışında Instagram modasının etkili olduğunu belirtelim. İnsanlar ‘Ben de müze geziyorum’ diyebilmek için buraları ziyaret etti. Antik dönem mezarları, Osmanlı dönemi nadide eserleri önündeki resimlerimiz sosyal medyayı salladı. Paradoks nedir? Paradoks budur.
  • Sosyal medya bağımlısıyız
  • 6 kıtada 28 ülkede yapılan 2019 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması’na göre sosyal medyada birinciliği kaptırmadık ve mobil oyunu da en çok biz oynadık. Vatandaş, bağımlılıktan dolayı Avrupalılara göre daha fazla mental ve fiziksel sorun yaşadığını belirtiyor. Kullanıcıların %46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissettiğini söylerken, bu oran Avrupa’da %21. Kullanıcıların %32’si telefon yüzünden sevdikleriyle yüz yüze iletişim kuramıyor.
  • Hayatımın en güzel 2019’u
  • Bize gelince, yine ‘İlden ile türküler’ modunda gezdik durduk. Her zaman dediğimiz gibi haberin iyisi sokaktaydı. Güzelce bir yıldı. Instagram mevzusuna gelince detaylarını meraklısına bırakıyoruz. Yeniden yollara düşüyoruz. 2019’a ait sen ne dersin Serbest Piyasa: “Ya bırak bu bohem lafları ‘orhanorhun’. Çene, çene, çene. Yıl boyu bi susmadın arkadaş, oradan oraya sürükledin beni. Ama severim seni, iyi çocuksun, hadi efsane bir espriyle alayım gönlünü.. Seneye görüşürüz.”

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