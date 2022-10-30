Instagram’daki gizli profili nasıl görürüm?

Sosyal medyada takipçi sayımız fazlalaştıkça, gizli profillere yönelik merak da artıyor. Instagram stalk ise son dönemde kullanıcıların yakından takip ettiği 3’üncü parti uygulamalar arasında başta geliyor. Stalk.to hizmetindeki özel algoritmalar güvenliğinizi artırıyor. Stalk.to uygulamasına giriş yapabilmek için bir Instagram hesabına ihtiyaç var. Stalk.to web sitesine girdikten sonra Instagram hesabınız ile kullanıcı girişini gerçekleştirmek önemli. Arama çubuğuna istediğiniz kullanıcı adını girdikten sonra istediğiniz gizli hesabı görüntüleyebilirsiniz. Bütün profilleri ve hikayeleri görüntüleme özellikleri, Stalk.to uygulamasının temel yapıtaşlarından olsa da kullanıcılarına ekstra olarak sağladığı bazı özellikler de bulunuyor. Ayrıca, sizi takipten çıkan kullanıcıları görüntüleme ve sizi takip etmeyen kullanıcıları tespit etmek mümkün.

REKLAM

TEKNOLOJİ Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSN'i hatırlattı