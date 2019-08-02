İnternette başıboşluk dönemi bitiyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son yıllarda milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan dijital yayın platformları Netflix, BluTV, PuhuTV, Youtube Premium gibi içerik üreticilerini kontrol altına aldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’ ile internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına yönelik düzenlemeler yapıldı.

EBEVEYN KONTROLÜ SAĞLAYACAK

Yeni düzenlemeyle ilgili RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetmelik ile yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi, kamu menfaatinin korunması amaçlandı. Bu kapsamda çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek medya içeriklerine ilişkin ebeveyn kontrolü sağlanması yönünde tedbirler alındı.

3 FARKLI LİSANS VERİLECEK

Üst Kurul, yönetmelikte belirtilen şartları sağlayıp internet ortamından yayın yapmak isteyen kuruluşlara talepleri doğrultusunda İNTERNET-RD yayın lisansı, İNTERNET-TV yayın lisansı ve İNTERNET-İBYH (isteğe bağlı yayın hizmeti), internet ortamından yayın iletim hizmeti sunmak isteyen platform işletmecisi kuruluşlara ise ‘internet ortamından yayın iletim yetkisi’ verecek.

UYDU VE KARASALLARA ÜCRETSİZ LİSANS

Karasal, uydu ve kablolu ile benzeri yayınlar için lisansı olan medya kuruluşlarına, internet ortamındaki yayınları için ücretsiz lisans alma imkanı tanındı. Ancak bu hak, medya kuruluşlarının internet ortamından yapacağı yayının, mevcut yayınıyla eş zamanlı ve değişiklik yapmadan gerçekleştirilmesi durumunda geçerli olacak. Söz konusu kuruluşların, isteğe bağlı yayın hizmeti de sunmak istemeleri halinde İNTERNET-İBYH de almaları gerekecek. Lisanslandırma çalışması yayın hizmeti sunan şirketleri kapsarken, gerçek kişilerin lisanslandırılması söz konusu olmayacak.

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YAPTIRIM UYGULANACAK

İnternet yayın lisansı ve internet ortamından yayın iletim yetkisi olmadan yayın yapanlar, verilen sürelerin sonunda başvuru talebini içeren dilekçe ile birlikte taahhütname sunmaz ve 3 aya tekabül eden lisans ücretini yatırmaz, ilgili içerik çıkarılmaz ise yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımlar kapsamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi süreci ile birlikte ilgili kuruluşların yetkilileri hakkında yasal işlemler başlatılacak.

ÜCRETLER BELİRLENDİ

Kuruluşlara 10 yıl süreyle verilecek internet ortamından yayın lisanslarının, ücretleri de belirlenirken, İNTERNET-RD yayın lisansı için 10 bin lira, İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti için 100 bin lira, İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti için 100 bin lira ödenecek. İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri ise bu tutarların 5 katı olarak hesaplanacak.