Teknoloji iPhone 14 Pro Maxin tasarımı sızdı
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iPhone 14 Pro Max'in tasarımı sızdı

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 14 serisi hakkında neredeyse tüm teknik özellikler sızdırıldı. Seri ile ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bu kez iPhone 14 Pro Max'in ebatlarını ve tasarımını açığa çıkaran teknik çizimler sızdırıldı.

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iPhone 14 Pro Maxin tasarımı sızdı
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Önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler amiral gemisi akıllı telefonun boyutlarıyla ilgili fikir sahibi olmamızı sağlarken aynı zamanda cihazın genel tasarımını gösteriyor.

Teknik çizimlerdeki değerlere bakılırsa iPhone 14 Pro Max 160.71 x 78.58 x 7.85 mm boyutlarına sahip olacak. Kamera ünitesinin de hesaba katılması ile birlikte akıllı telefonun kalınlığı 12.02 mm'ye ulaşacak. Çizimlerde delikli ekran detayı da gözden kaçmıyor.

Daha kalın ve ağır olacak

iPhone 14 Pro Max görünüşe bakılırsa iPhone 13 Pro Max'ten biraz daha kalın olacak. Ayrıca cihazda daha büyük bir kamera ünitesi göreceğiz. Donanımhaber'in

Appleinsider'a dayandırdığı habere göre, daha önce sızdırılan bilgiler akıllı telefonun 48 megapiksel ana kamera ile donatılacağını ortaya koymuştu.

iPhone 14 Pro Max'in ağırlık bakımından da 240 gramlık iPhone 13 Pro Max'ten daha ağır olması bekleniyor.

Apple yeni serinin tanıtımını eylül ayında yapacak. Gelen bilgiler iPhone 14 ailesi kapsamında toplam dört model sunulacağı yönünde.

Twitter’dan yeni özellik: Görünmez tweet
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Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine imkan tanıyacak.
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Bir tweet attığınızda, o tweet akış sayfasında ve profilde görünmüyor.
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TRT Haber'de yer alan bilgilere göre kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecekler.
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Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak.
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Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.
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ORTAK TWEET ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR<br><br>Twitter, iki hesabın birlikte paylaşım yaparak 'ortak tweet' atmasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. CoTweets özelliği, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına ve her ikisinin de tek bir tweet'te etiketlenmesine olanak tanıyor.
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Twitter sözcüsü Joseph J. Nuñez, yaptığı açıklamada, \"İnsanların ve markaların büyümek ve yeni kitlelere ulaşmak ve diğer hesaplarla işbirliklerini güçlendirmek için bu özelliği nasıl kullanabileceğini öğrenmek için sınırlı bir süre için CoTweet'leri test ediyoruz.\" dedi.<br><br>
Twitter’dan yeni özellik: Görünmez tweet
Popüler sosyal medya ağı Twitter, yeni özellik sayesinde atılan bir tweetin ana sayfada ya da profilde görünmemesini sağlıyor.


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