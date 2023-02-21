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Teknoloji

iPhone'un ilk nesli açık artırmada: 63 bin dolara alıcı buldu

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu iPhone, çevrimiçi düzenlenen bir açık artırmada 63 bin dolara satıldı. Kutusu açılmayan iPhone'u satın almak amacıyla, gerçekleştirilen açık artırmaya 27 kişi katıldı.

11:13 . 21/02/2023 Salı
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iPhone'un ilk nesli açık artırmada satıldı

iPhone'un ilk nesli açık artırmada satıldı

LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan ilk nesil iPhone, gerçek fiyatının 100 kat üzerinde alıcı buldu.

Yaklaşık bir ay önce 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 47 bin 170 Türk lirası) bir teklifle başlayan açık artırmaya, kutusu açılmayan iPhone'u satın almak için toplam 27 kişi katıldı.

LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero, 10 alıcının son ana kadar çekiştiği açık artırmada, yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara ABD'den bir kişinin aldığını söyledi.

Orijinal fiyatı 599 dolar (yaklaşık 11 bin 300 Türk lirası) olan ilk nesil iPhone, 3,5 inç (8,89 cm) ekran, 2 mega piksel kamera, 4 veya 8 GB hafıza ve internet özellikleriyle 2007'de piyasaya sunulmuştu.

Aynı müzayede sitesinde, geçen yıl satılan bir başka ilk nesil iPhone, 39 bin dolardan (yaklaşık 736 bin Türk lirası) alıcı bulmuştu.


#Apple
#İphone
#müzayede
#açık artırma
13 dakika önce
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iPhone'un ilk nesli açık artırmada: 63 bin dolara alıcı buldu
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İlk nesil iPhone, açık artırmada 63 bin dolara alıcı buldu
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