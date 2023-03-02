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Teknoloji

iPhone'unuzun pil sağlığını koruyun: Apple yine zam yaptı

Apple, malzeme fiyatlarındaki enflasyonla mücadele etmenin yolunu, pil değişim servis ücretlerine zam yaparak buldu. Gelen zamlarla birlikte iPhone kullanıcılarının cihaz pil sağlığını korumaya yönelik daha çok tedbirler alması gerekecek.

15:46 . 2/03/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Apple, İphone 14 serisinden önceki tüm garanti kapsamı dışındaki modellerin pil değişimi servis ücretlerine zam yaptığını doğruladı.

Apple, 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak şartıyla İphone X ile iPhone 13 modellerine yönelik pil değiştirme servis ücretine 20 dolarlık fiyat artışı yaptı. Öte yandan iPhone SE ve iPhone 8 gibi diğer modellerin pil değişim ücretlerine de 49 dolarlık zam yaptı.

DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNİN PİL DEĞİŞİMİ DE DAHA PAHALI OLACAK

Apple, diğer ürünleri için pil değiştirme maliyetini değiştirme de artırıyor. Yeni iPad modellerinin pil değişimi servis ücretine 20 dolar zam yapılırken, yeni nesil MacBook Air cihazının pil değişimi servis ücretine 30 dolar zam yaptı. Ayrıca MacBook Pro kullanıcıları için aynı servis ücreti 50 dolar daha pahalı olacak. Apple, Türkiye'de iki yıllık garanti süresi veriyor ancak bu süre diğer ülkelerde farklılık gösterebiliyor. İki yıllık AppleCare+ garanti kapsamı içinde olan kullanıcılar bütün onarım servislerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ancak müşterilerin aldıkları Apple cihazların iki yıllık garanti kapsamını aşması durumunda ne yazık ki pil değişimi başta olmak üzere bütün onarım servislerine, uygulanan zamlı fiyatlar dahilinde ulaşabilecek.

APPLE FİYATLARI NEDEN YÜKSELTTİ?

Yapılan açıklamalara göre şirket fiyatları yükselterek, artan enflasyon ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle artan malzeme fiyatlarına karşılık veriyor. Yapılan bu zamlar Apple kullanıcılarını ürün değiştirme veya cihaz onarımı yapma gibi davranışlarını ertelemeye itiyor.

İPHONE'LARIN PİL DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iPhone'ların pil değişiminde yenilenen fiyat listesi:

#Apple
#iphone
#MacBook Air
1 saat önce
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iPhone'unuzun pil sağlığını koruyun: Apple yine zam yaptı
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