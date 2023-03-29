İsmail Demir: Hürjet yakında göklerde olacak

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ise çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uçak olacağını belirten Demir

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Çeşitli kullanım alanları açısından MMU başka, Hürjet başka. En önemlisi ilk jet eğitim uçağı tecrübemiz Hürjet ile oldu" dedi. Demir şunları söyledi.

"İlk etapta 40 adet Hürjet üretmeyi iplanlıyoruz. Çok sayıda sipariş bekliyoruz. Uçağımız uçmaya başladıktan sonra test amaçlı veri almayı hedefleyen cihazlarımız var. Bunlardan gelen verilerle beraber uçağımızın tasarım aşamasında planlanan performans parametrelerini ne kadar gerçekleştirdiğini görmüş olacağız. Arzumuz en kısa zamanda envantere almak. Bazı şeyler hızlı olsun diye yerli olmayan bazı unsurlar koyduk. Bütün sistemlerde hedefimiz yüzde 90 yerlilikle uçağımızı çıkarmaktır."