İsmail Demir: Hürjet yakında göklerde olacak

Hürjet
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hürjet'in yakında göklerde olacağını söyledi. Demir “Birkaç deneme uçuşu olacak. Önümüzdeki 1 ay içerisinde buralardan birden jet uçağı sesi duyulursa bu Hürjet'tir” dedi.
Önümüzdeki 1 ayı bekleyelim, göklerde bir jet uçağı sesi duyacağız" dedi. Hürjet'in hangarından yapılan yayında Demir "Bu çatı altında 4-5 tane çok önemli proje paralel yürüyor. Bunlardan birisi de Hürjet. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Uçuşunu bekliyoruz. Kendi hava kuvvetlerimizin pilot eğitiminde kullanacağı uçağı ortaya çıkarmış oluyoruz. Sadece eğitim uçağı olarak kalmayacak. Ufak tefek değişikliklerle yakın hava destek uçağı olarak da kullanılacak" dedi.
Önce 40 adet üretim
Erkene çekebiliriz
Demir Bayraktar TB3 ile ilgili olarak da "Gemiye iniş kalkış testlerini ilk olarak karadaki bir platformda yapacağız. Ondan sonra TCG Anodulu'da testleri başlayacak" açıklaması yaptı.
Uçuş için gün sayıyor
Demir Hürjet'in kokpitinin de yerli ve milli olduğunu belirterek "Dünyada modern uçakların kokpiti burada var. Büyük ekranımız var, bugün baktığımızda F-35'te gördüğünüz kokpitten geri kalır tarafı yok. Yerli imkanlarla yaptığımız bir kokpit" dedi.
Marlin Sida'dan ilk kuzgun atışı
KUZGUN füzesi ilk defa SİDA'dan güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi. Test atışıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesi'nin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa RF güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!" dedi.