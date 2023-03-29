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Teknoloji

İsmail Demir: Hürjet yakında göklerde olacak

Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olmayı planlayan Hürjet, yakında göklerde de sesini duyuracak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hürjet'in yakında göklerde olacağını söyledi. Demir “Birkaç deneme uçuşu olacak. Önümüzdeki 1 ay içerisinde buralardan birden jet uçağı sesi duyulursa bu Hürjet'tir” dedi.

09:35 . 29/03/2023 Wednesday
AA
Hürjet

Hürjet

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hürjet'in yakında göklerde olacağını söyledi. Demir “Birkaç deneme uçuşu olacak. Önümüzdeki 1 ay içerisinde buralardan birden jet uçağı sesi duyulursa bu Hürjet'tir” dedi.


Önümüzdeki 1 ayı bekleyelim, göklerde bir jet uçağı sesi duyacağız" dedi. Hürjet'in hangarından yapılan yayında Demir "Bu çatı altında 4-5 tane çok önemli proje paralel yürüyor. Bunlardan birisi de Hürjet. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Uçuşunu bekliyoruz. Kendi hava kuvvetlerimizin pilot eğitiminde kullanacağı uçağı ortaya çıkarmış oluyoruz. Sadece eğitim uçağı olarak kalmayacak. Ufak tefek değişikliklerle yakın hava destek uçağı olarak da kullanılacak" dedi.



Önce 40 adet üretim


Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ise çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uçak olacağını belirten Demir
"
Çeşitli kullanım alanları açısından MMU başka, Hürjet başka. En önemlisi ilk jet eğitim uçağı tecrübemiz Hürjet ile oldu" dedi. Demir şunları söyledi.
"İlk etapta 40 adet Hürjet üretmeyi iplanlıyoruz. Çok sayıda sipariş bekliyoruz. Uçağımız uçmaya başladıktan sonra test amaçlı veri almayı hedefleyen cihazlarımız var. Bunlardan gelen verilerle beraber uçağımızın tasarım aşamasında planlanan performans parametrelerini ne kadar gerçekleştirdiğini görmüş olacağız. Arzumuz en kısa zamanda envantere almak. Bazı şeyler hızlı olsun diye yerli olmayan bazı unsurlar koyduk. Bütün sistemlerde hedefimiz yüzde 90 yerlilikle uçağımızı çıkarmaktır."
Demir, Milli Muharip Uçak'la ilgili de "Şu anda motorunu çalıştırdı pist başı yapabiliyor. Motor çalıştırmaları, testleri olacak. Ondan sonra biz daha net şekilde gün vermeyi tercih ederiz. 2026-2025 demiştik, belki 2024'e çekeriz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Uçtuğu zaman hep beraber kutlayalım" dedi.


Erkene çekebiliriz


Demir Bayraktar TB3 ile ilgili olarak da "Gemiye iniş kalkış testlerini ilk olarak karadaki bir platformda yapacağız. Ondan sonra TCG Anodulu'da testleri başlayacak" açıklaması yaptı.


Uçuş için gün sayıyor


Kokpiti F-35'le yarışıyor

Demir Hürjet'in kokpitinin de yerli ve milli olduğunu belirterek "Dünyada modern uçakların kokpiti burada var. Büyük ekranımız var, bugün baktığımızda F-35'te gördüğünüz kokpitten geri kalır tarafı yok. Yerli imkanlarla yaptığımız bir kokpit" dedi.



Marlin Sida'dan ilk kuzgun atışı


KUZGUN füzesi ilk defa SİDA'dan güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi. Test atışıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesi'nin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa RF güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!" dedi.

#Hürjet
#Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
#jet
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