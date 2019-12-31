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Kolaysoft Teknoloji, ülke genelinde eczacılara e-dönüşüm sürecini anlatıyor

Kolaysoft Teknoloji, ülke genelinde eczacılara e-dönüşüm sürecini anlatıyor

Kolaysoft Teknoloji AŞ ve TEB Eczacı Kart işbirliği ile ülke genelindeki eczacılara “e-Buluşmalar Toplantıları” düzenlenmeye devam ediyor. TEB Eczacı Kart ve Kolaysoft Teknoloji tarafından, 16-17 Aralık tarihleri arasında Hatay’da, 17-20 Aralık tarihleri arasında Antalya’da, 21 Aralık tarihinde Samsun’da, 24 Aralık tarihinde Kocaeli’nde, 26 Aralık tarihinde Eskişehir’de, 27 Aralık tarihinde Kırşehir ve Aksaray’da eczacılar odaları ile bir araya gelindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolaysoft Teknoloji ülke genelinde eczacılara e-dönüşüm anlatıyor.
Kolaysoft Teknoloji ülke genelinde eczacılara e-dönüşüm anlatıyor.

Bu yıl başlayan ve gelecek yıl devam edecek olan çalışmanın kapsamında 54 eczacı odası ile toplantılar düzenlemeyi sürdüren Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk ve Pazarlama Koordinatörü M.Umut Gökbulut, e-Buluşmalar Toplantılarında, e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye) uygulamaları hakkında bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Eczacılara, e-dönüşümün kazanımları anlatılıyor

Düzenledikleri toplantılarda eczacılara, e-dönüşümün kazanımlarını anlattıklarını kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“19 Ekim 2019 Cumartesi tarihli Resmi Gazetede, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve e-Defter Genel Tebliği yayınlandı ve e-dönüşüm uygulamalarının kapsamı genişletildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni mükellefler sisteme giriyor. Firma olarak, eczacılar ile yaptığımız toplantılarda, yeni kapsam hakkında bilgiler verirken, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter gibi e-dönüşüm uygulamaları ve dijital dönüşümün işletmelere kazanımlarını anlatıyoruz. e-dönüşüm sürecinin, hız, zaman, tasarruf gibi birçok artısı bulunuyor. Örneğin, geçmiş dönemde eczacılar tarafından SGK’ya kesilen faturalar için harcanan zaman bazen saatleri bulurken, firma olarak eczacılar ile yaptığımız ar-ge çalışmalarımızın neticesinde, bu süreyi saniyeler seviyesine düşürdük ve bu da hız ve zaman açısından ciddi kazanımlar sağlamış oldu. Bir diğer konu ise, kağıt bir faturanın maliyeti (fatura basımı, zarf ve kargo maliyetleri gibi) ortalama 5 TL - 12 TL arasında değişebiliyor. e-fatura olduğunda, bir faturanın maliyeti kuruşlar seviyesine inmektedir ve binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçilmektedir” şeklinde konuştu.

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