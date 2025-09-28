Konsol pazarında kriz: Oyuncular bilgisayara kayıyor

Oyun dünyasında dengeler değişiyor. Konsol pazarında karşılaşılan zorluklar, genç oyuncuların giderek daha fazla PC’ye yönelmesine neden oluyor.

Ampere’in verilerine göre, 2026 yılına kadar satılan konsol adedi önceki neslin 20 milyon altında kalacak. Circana raporları da bu tabloyu destekliyor: Konsol sahiplerinin yaş ortalaması 27,9’a yükselmiş durumda. Bu değişim, oyuncu kitlesinin gençlerden daha yaşlı ve görece varlıklı kesime kaydığını gösteriyor.





Konsol fiyatları caydırıcı oldu

Xbox ve PS5 fiyatlarındaki artış, genç oyuncuların konsollardan uzaklaşmasına yol açıyor. Daha uygun fiyatlı PC ve akıllı telefon platformları, erişilebilirliği sayesinde öne çıkıyor. Buna karşılık, daha yaşlı kullanıcılar mevcut cihazlarını kullanmaya devam etse de yeni nesil konsollara geçişte çekimser davranıyor.





PC oyunları yükselişte

PC, yükseltilebilir donanımı ve geniş oyun ekosistemiyle artık konsollara sadece bir alternatif değil, birincil tercih haline geliyor. Özellikle Xbox ve PS5’e özel birçok oyunun PC’ye de gelmesi, kullanıcıların tek cihazda daha geniş bir kütüphaneye ulaşmasını sağlıyor.

Epyllion’un analizine göre, PC oyunlarından elde edilen gelir, konsollara kıyasla çok daha hızlı artıyor.





Pazarın geleceği

Sony ve Microsoft’un yeni nesil cihazları olan PS6 ve yeni Xbox gelene kadar konsol pazarında durgunluk yaşanması bekleniyor. Ancak tablo tamamen olumsuz değil. Yakında çıkması beklenen Nintendo Switch 2 ile sektör yeniden ivme kazanabilir. Ayrıca GTA 6 gibi büyük oyunlar da pahalı konsolların cazibesini artırma potansiyeline sahip.



