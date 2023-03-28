Milli Muharip Uçak ABD'yi şaşırttı: Dünyada başka örneği yok

Türkiye 5. nesil savaş uçağını göklerle buluşturmak için hızla ilerliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, program takvimine uygun olarak 18 Mart tarihinden önce hangardan çıktı ve ilk taksisini yaptı.





Sahip olduğu teknoloji ve özelliklerle dünyanın ilgisini üzerine çeken MMU'da dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.





"Görülmeden görecek vurulmadan vuracak"





Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) için "MMU görülmeden görecek, vurulmadan vuracak" ifadelerini kullanmıştı.





MMU'da Aselsan üretimi Elektro-optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ile elmas formundaki Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin (IRST) kullanıldığı biliniyor.









ABD'li The War Zone yazdı: MMU'daki özellik dünyadaki başka bir uçakta yok





MMU'nun görücüye çıkması sonrası fotoğraf ve videolardan Türkiye'nin yeni savaş uçağını inceleyen ABD'li The War Zone platformu MMU'da yer alan sensörlere dikkat çekti.





"Dünyada başka örneği yok"





The War Zone, MMU hakkında yaptığı detaylı analizde "Türkiye'nin yeni hayalet uçağında eşsiz bir sensör kurulumu var. Şu anda kullanılan veya geliştirilmekte olan başka hiçbir gelişmiş savaş jeti, tamamen dahili IRST ve EOTS sistemleriyle benzer bir konfigürasyonda değil." yorumunda bulundu..





Milli Muharip Uçak





5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.





MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.





Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.





MMU üstün hava hâkimiyetini:





- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili





- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş



