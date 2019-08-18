Milli teknoloji hamlesi için çalıştık

Güney Kore’de gerçekleşen Uluslararası Dünya Robot Olimpiyatlarında Mission İmpossible adlı kategoride 141 takım arasından sıyrılan İHL öğrencileri dünya üçüncüsü oldu. Bugün Türkiye’ye dönecek olan ekip Yeni Şafak’a konuştu.

ÇOK MUTLUYUZ

Yarışmadan aldıkları sonuçla çok mutlu olduklarını söyleyen 10’uncu sınıf öğrencisi Nidanur Doyran, “Teknolojik gelişimlerin bize sunduğu fırsat ve tehditleri analiz edip bunları ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için nasıl kullanabileceğim üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Okulumuzda robotik, yapay zeka alanlarında eğitim verilmesi için talepte bulunduk” şeklinde konuştu. Robotik kodlama konusunda eğitim alarak kendilerini geliştirdiklerini söyleyen 10’uncu sınıf öğrencisi Damla Korkmaz da, “Yarışma başlamadan önce insansı robotların anatomisi ve hareket tasarımı üzerine eğitimlere katıldık. Robotik kodlama alanında dünyanın saygın akademisyenlerinden eğitimler aldık” dedi.

Yorgunluklara değdi

Elektronik programlama, tasarım ve kodlama üzerine eğitimlerle atölye çalışmaları yaptıklarını belirten 11’inci sınıf öğrencisi Şeymanur Gül şunları söyledi: “Okul idaremiz, bize bu konuda çok destek oldu. Kendi kişisel gelişimimiz için bireysel teknolojik yol haritamızı çizip çevrimiçi eğitimlere başladık. Süreç içerisinde karşımıza çıkan problemleri çözerken Steam felsefesini yaşayarak deneyimledik. Gecemiz gündüzümüze karıştı ancak sonucunda ülkemizin mutlu yüzlerini ve yarışma sahasında dalgalanan al bayrağı görünce bütün yorgunlukların buna değdiğini düşündüm.”