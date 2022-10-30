Mutfaktaki akıllı vaha

Akıllı tarım uygulamaları şimdi de evlere girdi. Teknolojinin olanakları sayesinde artık tezgahınızda sebze yetiştirebileceksiniz. Daha doğrusu cihaz sizin için bu işi yapacak. Bu teknoloji; balkonda, cam önünde veya evin bir köşesinde ürettiklerinizden biraz farklı. Güneş ışığını, suyunu, havasını ve tohumunu kendi ayarlıyor. Size yapacak pek bir şey kalmıyor desek yeridir.

TOPRAKSIZ YETİŞTİRME İMKANI

Öyle bir sistem ki, telefonunuzdaki mobil uygulama üzerinden süreci yönlendirebiliyorsunuz. Tatile gittiniz diyelim, ürün kendi bakımını yapıyor. Cihazın kendi kitlerini kullanarak ürünlerinizi yemeğe hazır hale getiriyorsunuz. Evde yiyeceklerinizi yetiştirebilmeniz için tasarlanmış topraksız tarım ekosisteminde marul, roka, maydanoz gibi çeşitleri üretebilirsiniz.

KENDİ GÜNEŞ IŞIĞI VAR

Hiç tarım bilgisine sahip olmayan biri bile ilk günden üretime başlayabilir. Bitkilerin güneş görmemesi gerekiyor çünkü kendi ışığına sahip. Su haznesinden sulamayı bitkinin ihtiyacına göre ayarlarken yine toprak havalandırmasını yapıyor. Kullanıcının herhangi bir iş yapması gerekmiyor. Birbirinden ayrılan parçaları sayesinde sepetler kolayca temizlenebilir. Evinizde küçük bir alanı bu dijital saksıya ayırabilirsiniz.

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MOBİL UYGULAMAYLA TARIM YAP

IOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu mobil uygulama entegrasyonuyla bitki yetiştirme konusundaki bilgileri ve tohumdan hasada kadar tüm süreci kolayca takip edebilirsiniz. Mobil uygulamayla akıllı bahçe kontrol panelinde ortam koşullarını ölçümleyebilir ve gerekli hatırlatmaları önceden alabilirsiniz. Marul, limon otu, pazı, reyhan, fesleğen, nane gibi ürünleri mutfakta büyütebilirsiniz.

6-18 BİTKİ AYNI ANDA YETİŞİYOR

Saksıdan esinlenilerek tasarlanan makine içinde aynı anda 6 ila 18 adet bitki yetiştirebiliyorsunuz. Bu akıllı bahçe, çimlenme, ışık modlarıyla güneş ışığını taklit eden bir özelliğe sahip. Söz konusu yenilik küçük ev aletleri pazarını canlandırırken, kısa zamanda evde tarım yapacakları cezbedecek gibi görünüyor.

YERLİ ÜRETİMİ DE SATIŞA SUNULDU

Son olarak, küçük ev aletleri markası Arzum, yeni ürünü Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe’yi satışa sundu. Bu sistemle, hasat edebileceğiniz bitkileriniz için yapmanız gereken sadece; su ve besin eklemek için uygulamanızı takip etmek. Vahaa Ekim Kitleri içerisinde bulunan 6 adet tohum kapsülü ve bitki besinleri, akıllı bahçe için özel olarak üretildi. Kıvırcık maruldan limon otuna, maydanozdan pazıya, reyhandan fesleğene, naneye kadar zengin çeşitlere sahip tohum kapsülleri, ürün kitlerinde karışık olarak kurgulandı. Üzerinde yer alan tuş takımı ve dijital göstergesi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Üçüncü haftadan itibaren bitkilerinizi hasat edebilir, ürünlerinizi normal süresinden önce, hızlı bir şekilde yetiştirme deneyimine sahip olabilirsiniz.

HAYAT Teknoloji çağında ergenlik daha zor