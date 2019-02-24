MWC 2019 yarın kapılarını açacak

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi, yarın İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açacak. Bu yıl Mobil Dünya Kongresi'ne katılarak yerinde incelemelerle yeni tanıtılan cihazları canlı olarak paylaşacağız.
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), yarın İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açacak.
Dünyanın en önemli teknoloji firmalarının çıkarma yaptığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne, bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.
Bu yılki teması "Intelligent Connectivity-Akıllı Bağlantı" olarak belirlenen fuarda çok sayıda Türk şirketi de yerini almaya hazırlanıyor. İstanbul Ticaret Odasının (İTO) düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformu kapsamında 29 firma Barselona'ya gitti.
MWC 2019'da bizi neler bekliyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni akıllı telefonlar tanıtılacak. Bu yıla damga vuracak modellerin tanıtılacağı fuarda bütün ilginin Samsung ve Huawei standlarında olması bekleniyor. Samsung geçtiğimiz günlerde katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Huawei'nin de benzer bir model ile fuarda boy göstermesi muhtemel.
Nokia, LG, Sony, Oppo ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri de fuarda sergilenecek. Yarın itibariyle başlayan MWC 2019'a katılarak yerinde incelemeler yaparak cihazların tüm özelliklerini sizinle paylaşacağız. Tüm sosyal medya ağlarımızdan bizi takipte kalın.