MWC 2019 yarın kapılarını açacak

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), yarın İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açacak.

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarının çıkarma yaptığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne, bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Bu yılki teması "Intelligent Connectivity-Akıllı Bağlantı" olarak belirlenen fuarda çok sayıda Türk şirketi de yerini almaya hazırlanıyor. İstanbul Ticaret Odasının (İTO) düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformu kapsamında 29 firma Barselona'ya gitti.

FOTOĞRAF 8 Huawei'nin P30 serisi fuarın en çok beklenen cihazları arasında yer alıyor. Cihazların birçok özelliği geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Nokia'nın uzun süredir beklenen 5 arka kameralı modeli Nokia 9 Pureview bugün gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak. LG G8 ThinQ, Güney Koreli teknoloji devinin yeniden yükselişe geçmesi için bir adım olabilir. Teknik özelliklerinin yanı sıra kamerası oldukça iddialı. Samsung'dan sonra Huawei'de katlanabilir akıllı telefon modelinin tanıtımı için son hazırlıkları yapıyor. Fotoğraf MWC 2019 fuar alanında çekildi. Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın son aylarında tanıttığı Mi Mix 3'ün 5G versiyonu MWC 2019'da tanıtılacak. Xiaomi'nin iddialı amiral gemisi Mi 9'da MWC 2019 etkinliğiyle tanıtılacak. Oppo, iki yıl önce 5X optik zum teknolojisini MWC etkinliğiyle tanıtmıştı. Çinli üretici 10X optik zum teknolojisini MWC 2019 fuarına saklamış. Sony'nin uzun süredir sızıntıları paylaşılan amiral gemisi modeli Xperia XZ4 sonunda tanıtılacak. Merakla bekliyoruz. MWC 2019'da tanıtılacak akıllı telefon modelleri Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan MWC 2019 yarın Barselona'da kapılarını açacak. Bu fuarda Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia, Sony ve Oppo gibi akıllı telefon üreticileri yeni amiral gemileri ve teknolojilerini tanıtacak. Fuarın en çok konuşulacak modellerini sizin için derledik.

MWC 2019'da bizi neler bekliyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni akıllı telefonlar tanıtılacak. Bu yıla damga vuracak modellerin tanıtılacağı fuarda bütün ilginin Samsung ve Huawei standlarında olması bekleniyor. Samsung geçtiğimiz günlerde katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Huawei'nin de benzer bir model ile fuarda boy göstermesi muhtemel.

Nokia, LG, Sony, Oppo ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri de fuarda sergilenecek. Yarın itibariyle başlayan MWC 2019'a katılarak yerinde incelemeler yaparak cihazların tüm özelliklerini sizinle paylaşacağız. Tüm sosyal medya ağlarımızdan bizi takipte kalın.