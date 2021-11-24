Teknoloji Oppo Reno6, yenilenmiş yapay zeka desteğiyle geldi
ÜRÜN HABERLERİ MOBİL

Oppo Reno6, yenilenmiş yapay zeka desteğiyle geldi

Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli Reno6, 64MP yapay zeka dörtlü kamerası sayesinde, net ve sinematik portre çekimleri ile aynı ürün gamındaki rakiplerinden bir adım daha öne çıkıyor.

Abone Ol Google News
Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Oppo Reno6, yenilenmiş yapay zeka desteğiyle geldi
Oppor reno6

Çinli akıllı ürün markası Oppo, Reno serisinin en yeni üyesi Reno6'yı Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. 'Yapay Zeka Portre Uzmanı' Reno6, portre çekimlere sinematik bokeh ışıltı efektleri sunan yeni Bokeh Parlak Video ve değerli anların profesyonel görünümlü portre videoları olarak kaydedilmesine imkan tanıyan geliştirilmiş Yapay Zeka Vurgu Videosu gibi sektör lideri özelliklerle donatıldı.

Taşınabilir portre stüdyosu

Portre fotoğrafları ve videoları çekmek, son yıllarda akıllı telefon kullanıcıları arasında popülaritesini artırıyor. Oppo Reno serisi, global olarak her ay ortalama 2 milyardan fazla fotoğraf ve 200 milyondan fazla video çekerek anılarını kaydeden 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Reno serisindeki güçlü görüntüleme yeteneklerini devam ettiren Reno6, portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştirmek ve duyguları daha iyi yakalamak için sektör lideri portre video özellikleriyle birlikte geliyor.

Oppo Reno6 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.4 inç AMOLED 90Hzekran

Çözünürlük: 2400x1080

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G SoC

Bellek: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart desteği

Arka Kamera: 64 MP Ana Kamera

8 MP Geniş Açılı Kamera

2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera

Ön Kamera: 44 MP

Pil: 4310 mAh, 50W Hızlı Şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

Boy / En / Kalınlık: 159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm

Ağırlık: 173g

Renk: Yıldız Siyahı, Buz Mavisi

Satış Fiyatı: KDV dahil 7.299 TL

Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.