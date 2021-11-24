Oppo Reno6, yenilenmiş yapay zeka desteğiyle geldi

Çinli akıllı ürün markası Oppo, Reno serisinin en yeni üyesi Reno6'yı Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. 'Yapay Zeka Portre Uzmanı' Reno6, portre çekimlere sinematik bokeh ışıltı efektleri sunan yeni Bokeh Parlak Video ve değerli anların profesyonel görünümlü portre videoları olarak kaydedilmesine imkan tanıyan geliştirilmiş Yapay Zeka Vurgu Videosu gibi sektör lideri özelliklerle donatıldı.
Taşınabilir portre stüdyosu
Portre fotoğrafları ve videoları çekmek, son yıllarda akıllı telefon kullanıcıları arasında popülaritesini artırıyor. Oppo Reno serisi, global olarak her ay ortalama 2 milyardan fazla fotoğraf ve 200 milyondan fazla video çekerek anılarını kaydeden 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Reno serisindeki güçlü görüntüleme yeteneklerini devam ettiren Reno6, portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştirmek ve duyguları daha iyi yakalamak için sektör lideri portre video özellikleriyle birlikte geliyor.
Oppo Reno6 Teknik Özellikleri
Ekran: 6.4 inç AMOLED 90Hzekran
Çözünürlük: 2400x1080
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G SoC
Bellek: 8 GB
Dahili Depolama: 128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart desteği
Arka Kamera: 64 MP Ana Kamera
8 MP Geniş Açılı Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Mono Kamera
Ön Kamera: 44 MP
Pil: 4310 mAh, 50W Hızlı Şarj
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Boy / En / Kalınlık: 159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm
Ağırlık: 173g
Renk: Yıldız Siyahı, Buz Mavisi
Satış Fiyatı: KDV dahil 7.299 TL