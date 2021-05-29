Oppo, Türkiye'de yoluna Reno5 Lite ile devam ediyor

Mobil ürün gamında sektörde en iyiler arasında yer alan Oppo, Reno5 Lite modelini Türkiye'de üreterek tüketicilerin beğenisine sundu. Üstün performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 Lite'ın Çift-Görüntülü Video (Dual-View Video) gibi özellikler kullanıcılara kendi hikayelerini oluşturmaya yardımcı olacak. Bugün akıllı telefonların sadece anılarımızı kaydetmeye yarayan ürünler olmadığını söyleyen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye'de ürettikleri Reno5 Lite modeli ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Akıllı telefonlar hikayelerimizi anlatma şeklimizi yeniliyor ve onları farklı perspektiflerden anlatmamızı sağlıyor. Reno5 Lite kullanıcıların belirlediği kriterleri karşılayan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini biliyoruz ve Oppo Reno5 Lite'ı Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yeni ürün, yeni slogan: Kendi hikayenin başrolü sensin

Fotoğraf ve video özelliklerinde yeni teknolojilerle birlikte gelen Reno5 Lite, kullanıcılara kendi hikayesini yazmaya olanak sağlıyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor. Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de oldukça başarılı özellikler sunuyor. Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor.

Yenilenmiş yapay zeka özelliği

Oppo'nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor. Monochrome Video, tam da yaratıcılıklarını renklerle ifade etmeyi seven kullanıcılar için biçilmiş bir kaftan. Bu özellik her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor.

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Reno5 Lite Teknik Özellikleri

Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080

İşlemci: Mediatek Helio P95

Bellek: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart

Kamera: 48 MP Ana Kamera / 8 MP Geniş Açılı Kamera / 2 MP Makro Kamera / 2 MP Mono Kamera

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4310 mAh, 30W VOOC 4.0 Hızlı Şarj

İşletim Sistemi: Android 11 ColorOS 11.1

Boy x En x Kalınlık: 160.1 mm x 73.2 mm x 7.8 mm

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Ağırlık: 172g

Renk: Sonsuz Siyah, Aurora Moru

Satış Fiyatı: 4.299 TL