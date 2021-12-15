Oppo ilk katlanabilir modeli Find N'yi tanıttı

Çinli akıllı ürün markası Oppo, INNO DAY 2021'de ilk katlanabilir amiral gemisi modeli Oppo Find N'i tanıttı. Dört yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen Oppo Find N, gelişmiş bir katlanma deneyimi yaşatmak için en yeni teknolojileri bir araya getirmiş. Katlanabilir forma yeni bir yaklaşım getiren ürün, katlandığında tam işlevli kompakt bir akıllı telefonken açıldığında sezgisel ve kapsayıcı bir büyük ekran sunuyor.

FlexForm modu ve Serene ekran

Katlanan ekrandan güç alan bir dizi yazılım özelliğiyle birlikte Oppo Find N'deki FlexForm Modu, kullanıcıların cihazı çok çeşitli kullanım senaryolarına uyarlanabilmesine imkan tanıyor. Oppo'nun özel 12 katmanlı Serene Ekranı, mükemmel koruma ve dayanıklılık sunarken pürüzsüz bir katlanabilir ekran deneyim için Esnek Menteşeyle uyum içinde çalışıyor. Ekran, 0,6 mm olan normal akıllı telefon camlarına kıyasla 0,03 mm'lik bir Flexion UTG (ultra ince cam) katmana sahip. Bu incelik, güç ve dayanıklılığı garanti ederken kolayca bükülmeye de imkan tanıyor. Serene Ekran, TUV tarafından doğrulandığı gibi, neredeyse hiç iz yapmayan pürüzsüz bir katlama deneyimi sunarken 200.000 defadan fazla katlanabilme özelliğiyle de güven veriyor.

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Performans canavarı olarak geliyor

Oppo Find N'de, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 depolama ve Qualcomm Snapdragon 888 Mobil Platformu kullanılmış. Büyük 4.500 mAh pili, tüm günü geçiren pil ömrü sunarken, 33W SUPERVOOC Hızlı Şarj ise 30 dakikada %55, 70 dakikada %100 şarj edecek şekilde optimize edilmiş. Ayrıca 15W AIRVOOC kablosuz şarjı (standart Qi ile uyumludur) ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen Oppo Find N, yandaki güç düğmesine eklenmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip.