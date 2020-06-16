Oyunda on milyar dolarlık hedef: Türk şirketleri, küresel yatırımcının dikkatini çekecek hamlelere devam ediyor

Türk oyun geliştirme sektörü, çeşitli mekanizmalarla sunulan desteklerden aldığı güçle dünyada ilgi gören oyunlara ve önemli ekonomik başarılara imza atıyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 2015'te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2018' yılında katlanarak 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Devlet politikası olarak uygulanan desteklerle sektörün küresel oyun pazarından daha fazla pay alabilmesi ve ihracat rakamının 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan ülkemizde her geçen gün daha fazla kişiye hitap eden ve geleceğin sporu olarak görülen e-spor da oyun sektörünün gelişmesinde en büyük pay sahibi olarak gösteriliyor.

POTANSİYEL KATLANARAK BÜYÜYOR

Ozan Aydemir

Teknolojiyle uyumlu şekilde hareket sahasını genişleten e-spor ve oyun yayıncılığı belirli bir iş alanını doğururken, oyun şirketleri ve yayıncılara profesyonel yardım da çağın gerekliliği haline gelmiş durumda. Türkiye'de 5 yıldır hizmet veren oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey de tamamen e-spor ve oyun üzerine kurulmuş ve Oyun şirketleri için özel bütünleştirilmiş online ve offline pazarlama hizmeti veriyor. Türk oyun sektörünün gelişimine yakından şahitlik eden Gaming in Turkey Oyun ve E-spor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, bu alandaki potansiyele vurgu yaparken, şirketlerinin faaliyetleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

PAZARDAKİ GELİŞİM İŞ BİRLİKLERİNE YANSIDI

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Türkiye’de, yapılan yeni girişimler ve yatırımları ile e-spor alanının büyümeye devam ettiğini aktaran Ozan Aydemir, “Bu büyüme ile markaların e-spora bakış açısı değişiyor ve buna bağlı olarak etkinlik sayısı artarken oyun pazarı da TL bazında artış gösteriyor. Özellikle MOBA, strateji, FPS ve gündelik mobil oyun türlerinin popülerliği gün geçtikçe artıyor. PC oyunlarının gelişiminin devam etmesi, espor etkinlikleri ve espor yatırımlarının büyümesi ülkemizdeki oyun sektörünün büyümesine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı. Oyun sektörünün globalde toplam cirosunun 150 milyar doları aştığı bilgisini veren Aydemir, Türkiye’de ise toplam oyun hasılatının 830 milyon dolar olduğunu bu rakamın 1 milyar doları bulmasını beklediklerini belirtti. Aydemir, ülkemizde yaş grubuna göre en çok oyun oynayan kesimin yüzde 35’le 25-35 yaş arasındakiler olduğunu bu yaş grubunu yüzde 28,6 ile 35-44 yaş, yüzde 21,9 ile 18-24 yaş grubunun takip ettiğini de söyledi.

DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ İHRACATTA HIZ KESMİYOR

Son yıllarda oyun sektöründe pazar payı, e-spor ve mobil oyunların trend olması ile 2019 yılında oyun sektörünün hacmi yükseldi. Türkiye E-Spor Federasyonu(TESFED) verilerine göre; lisanslı kadın e-spor oyuncu sayısı 131, erkek sporcu sayısı ise bin 384 olmak üzere toplam lisanslı e-sporcu sayısı bin 515 kişiye ulaştı. Lisanlı kulüp sayısı 2018 yılında 30 iken bu rakam 2019 yılında 85’e yükseldi. Son iki yılda dijital oyun sektöründe ihracatın ikiye katlandığını belirten Aydemir, yerli oyun geliştiricilerinin de Ticaret Bakanlığı’ndan destek alabildiğini söyledi. Aydemir, global ihracat potansiyeline örnek olarak ise Türkiye’nin en başarılı oyun şirketlerinden TaleWorlds’un Mounth & Blade II Bannerlord ile 30 Mart’tan günümüze kadar 2 milyonluk satış rakamına ulaşmasını gösterdi.

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ÖNEMLİ FIRSATLAR KAPIDA

Türkiye’nin bölgenin oyuna en çok harcama yapan ülkesi olduğunu fakat üretim kısmında da atağa geçmeye başladığımızı ifade eden Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de oyun yazılım firmalarının sayısı hızla artmaya başladı. Mobil oyunlarda büyük ölçekli firmaları, küçük ölçekli firmaların ‘Hyper Casual’ oyunlarını kendi havuzlarına katıyor. Bu sistem küçük ve orta ölçekli Türk oyun yazılım firmaları için çok güzel fırsatlar da doğuracak.”

YATIRIMDA YENİ DURAK KUVEYT

Aydemir, Gaming in Turkey’in dünyanın dört bir yanında iş birlikleri yaptığını ve Türkiye’de de birçok büyük markaya hizmet verdiğini söyledi. Kuveyt merkezli olmak üzere Orta Doğu bölgesi için önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefledikleri bilgisini de paylaşan Aydemir, “Tüm bunlar dışında; XIGNCODE3 bölge haklarına sahibiz, ESPORTS CHARTS iş partnerlerimizden biri” ifadesini kullandı.